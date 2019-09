Togo: Terrain fertile

La Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) organise les 10 et 11 octobre prochains le Salon FERIN (Facilitation des échanges et revalorisation des investissements).

FERIN regroupera dans un même creuset les différents acteurs intervenants dans le processus d'investissement et d'échanges commerciaux.

L'idée est de permettre aux parties prenantes d'échanger à travers leurs offres, leurs besoins, leurs potentialités et leurs visions respectives.

Les organisateurs espèrent accueillir 3000 acteurs de l'économie.

Ce salon FERIN est une initiative de l'association Terreau Fertile soutenue par des partenaires provenant d'entités gouvernementales, non gouvernementales et privées.

Il se propose d'offrir un cadre d'interactions, de promotion des activités économiques, de partage d'expérience, de recherche et d'encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à un développement inclusif et durable ainsi qu'à la transformation de la société togolaise.