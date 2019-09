Congo-Kinshasa: Kongo Central - Les Présidents fédéraux membres du FCC retirent leur confiance et soutien au Gouverneur et Vice-Gouverneur

A l'issue d'une conférence tenue dimanche 1er septembre 2019, à Matadi, les présidents fédéraux des partis et regroupements politiques membres du Front commun pour le Congo n'ont pas tardé à réagir sur le scandale immoral des hautes autorités provinciales du Kongo Central qui a indigné les filles et fils Né-Kongo, régulièrement attachés aux valeurs morales.

DECLARATION DES PRESIDENT FEDERAUX DES PARTIS ET REGROUPEMENTS POLITIQUES MEMBRES DU FRONT COMMUN POUR LE CONGO « FCC » EN ABREGE

Nous membres des partis et regroupements politiques du Front commun pour le Congo « FCC / Kongo Central », réunis ce dimanche 01 septembre 2019 à Matadi, considérant le récent scandale immortel connus de tous, ayant fait tache d'huile à notre chère province du Kongo-central ; cette situation a indigné les filles et fils né-Kongo, régulièrement attachés aux valeurs morales. Ceci n'est qu'un secret de polichinelle, car démontrant noir sur blanc l'implication effective des hautes autorités provinciales. Vu la nécessité de blanchir l'image ternie de la province chère à Simon Kimbangu, Kasa-Vubu et Nzeza Nlandu, pour ne citer que ces derniers, la conférence des présidents fédéraux des partis et regroupements politiques du Kongo -Central membres du FCC/Kongo -Central prononce la déclaration ci-après : Primo : le FCC/Kongo-Central adhère à la position de la coordination nationale qui a retiré sa confiance et son soutien aux Gouverneur et Vice-gouverneur du Kongo-Central. Secundo : Nous demandons aux concernés de faire preuve de responsabilité, en respectant le mot d'ordre du directoire national du Front Commun pour le Congo. Tertio : la coordination provinciale réitère sa détermination à combattre les antivaleurs sous toutes ses formes, et lance un appel à l'assemblée Provinciale de souscrire à cette démarche pour le bien-être de notre chère province. Enfin, nous exhortons le peuple né-Kongo à rester vigilant à toute sorte de manipulation politicienne imprégnée de malice tribale ou ethnique pouvant constituer un frein au développement tant souhaité par tous. Nous souhaitons préserver les acquis de la fraternité qui ont toujours caractérisé les né-Kongo.

Fait à Matadi, le 01/09/2019

La conférence des présidents fédéraux