Algérie: Les médias appelés à traiter les affaires publiques avec "un haut sens de la responsabilité"

Guelma — Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a déclaré mercredi à Guelma que la conjoncture actuelle que travers le pays exige des acteurs du secteur de l'information de "traiter les affaires publiques avec un haut sens de la responsabilité".

"Il incombe aux différents médias de préparer une nouvelle ère pour le pays, une ère de prospérité, de sécurité et de stabilité", a précisé le ministre, dans une déclaration de presse en marge de la cérémonie de coup d'envoi de la rentrée scolaire 2019-2020 au nouveau lycée de la commune d'El Fedjouj.

Il a à cette occasion affirmé que le ministère de la Communication "est prêt à prendre en considération toutes les idées et formules juridiques émises pour réorganiser le secteur de la communication", ajoutant que les chantiers lancés par les services du ministère visent en premier lieu à "mettre en place un arsenal juridique encadrant de manière saine le secteur de l'information et répondant aux changements que connait le pays et aux préoccupations socio-professionnelles du journaliste pour lui garantir de jouir de tous ses droits".

Le ministre a réaffirmé que la sortie de crise du pays passe par "l'organisation d'élection présidentielle, et l'instauration d'un dialogue sincère et transparent", estimant que l'appel du chef d'Etat-major de l'armée, et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, pour l'organisation d'élection présidentielle dans les plus brefs délais est "un discours raisonné qui tire sa force des aspirations du peuple algérien".

Il a ajouté dans ce contexte que le peuple est à présent convaincu que "les élections représentent la meilleure issue possible pour faire sortir l'Algérie de sa crise actuelle", soulignant que tous les discours du chef d'Etat-major de l'armée, et vice-ministre de la Défense nationale "adhèrent aux désirs de sécurité, de paix et de stabilité exprimés par le citoyen ".

Après avoir écouté le cours inaugurale de la nouvelle année scolaire sur " l'amour de la patrie et l'attachement à l'unité nationale", M. Hassan Rabhi a considéré que le slogan de cette nouvelle année s'inscrit dans le cadre du renforcement de la citoyenneté et de la préservation du pays contre tout ce qui est susceptible de nuire ou de porter atteinte à l'unité nationale.

Le ministre a inspecté à cette occasion les classes de cet nouvel établissement scolaire d'une capacité de 800 places pédagogiques et d'une cantine de 200 repas, situé à 5 km du chef-lieu de wilaya.