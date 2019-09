Algérie: Arkab insiste sur le rôle "des compétences nationales dans les grands projets"

Khenchela — Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a insisté mercredi après-midi à Khenchela sur l'importance d'impliquer et tirer profit des "compétences nationales dans les grands projets de production de l'énergie électrique".

Lors de l'inspection du projet d'une centrale électrique dans la commune de R'mila confiée à une société coréenne (GS/Daelim), le ministre a invité les entreprises nationales publiques et privées à investir dans les compétences nationales dans pareils projets.

Le ministre a donné des instructions aux responsables de l'entreprise de réalisation de la centrale pour accélérer les travaux et rattraper le déficit dans la progression du taux de réalisation qui ne dépasse pas 45 % et a insisté sur la réception partielle du projet "au plus tard en mai 2020".

M. Arkab a relevé l'importance économique de ce projet qui alimentera les wilayas de Khenchela, Tébessa et Oum El Boaghi et qui est l'un de six grands projets lancés à l'échelle nationale pour réduire de 30 % la consommation de l'énergie gazière.

Le ministre avait auparavant présidé l'ouverture de la nouvelle année scolaire à l'école AADL sur la route d'Ain Beida, où il a suivi un exposé sur le secteur de l'éducation avant de visiter l'école des enfants sourds-muets où il a assisté à la distribution de manuels scolaires aux jeunes élèves.