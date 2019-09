Congo-Kinshasa: Sylvestre Ilunga Ilunkamba] AFDC-A - La Conférence des présidents attend de Félix Tshisekedi son quota

Après l'Assemblée générale organisée dimanche 1er Septembre 2019, à l'hôtel Venus, la conférence des présidents des partis et des personnalités politique du regroupement politique AFDC-A, a pris acte de la publication du Gouvernement Ilunga et attend son quota proportionnel de ce Gouvernement de la République auprès du Président de la République, Félix Tshisekedi. En même temps, cette assemblée générale a appelé le Chef de l'Etat à s'impliquer personnellement pour l'instauration d'un Etat de Droit, gage de la démocratie et de la prospérité.

Dans une déclaration lue le 1er septembre 2019, l'AFDC-A aile Bahati, a demandé également au Parlement de ne pas cautionner la violation des lois par lui édictées. Par ailleurs, cette structure muée en plateforme politique a confirmé sa place au sein de la majorité parlementaire aux côtés du FCC et du CACH, tout en invitant les Députés nationaux à voter pour l'investiture du Gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

REGROUPEMENT POLITIQUE

ALLIANCE DES FORCES DEMOCRATIQUES DU CONGO ET ALLIES « AFDC-A »

CONFERENCE DES PRESIDENTS

DECLARATION POLITIQUE DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS DES PARTIS ET DES PERSONNALITES POLITIQUE DU REGROUPEMENT POLITIQUE ALLIANCE DES FORCES DEMOCRATIQUES DU CONGO ET ALLIES, AFDC-A

Réunie ce dimanche 1er septembre, à Kinshasa, à l'hôtel VENUS, la conférence des présidents des partis et Personnalités Politiques, a examiné l'actualité politique de l'heure en République Démocratique du Congo et la situation du Regroupement Politique AFDC-A ;

A l'issue de la réunion, la conférence des Présidents des partis et Personnalités Politiques déclare ce qui suit :

Le Regroupement AFDC-A avait en date du 05 avril 2019 notifié au Bureau Provisoire de l'Assemblée Nationale, son option pour la majorité parlementaire. A cet effet, tous les députés nationaux de l'AFDC-A avaient participé activement à l'élection du Bureau définitif de ladite Assemblée ;

La Conférence des présidents, Organe Suprême de décision du Regroupement AFDC-A, prend acte de la publication du Gouvernement Sylvestre ILUNGA ILUKAMBA et fait observer que tous ceux qui nommés étant des Congolaises et des Congolais, ils doivent s'atteler à concrétiser les attentes de la population.

La Conférence des présidents attend de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine TSHISEKEDI, son quota proportionnel au Gouvernement de la République.

Elle appelle à l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat pour l'instauration d'un Etat de droit gage de la Démocratie et de la prospérité ;

Elle demande également au parlement de na pas cautionner la violation des lois par lui édictées. L'AFDC-A confirme sa place au sein de la majorité parlementaire aux cotés du FCC et du CACH et invite ses députés nationaux à voter pour l'investiture du Gouvernement de SYLVESTRE ILUNGA ILUKAMBA ;

Elle prie la Justice de se pencher avec diligence sur sa plainte introduite au Parquet Général près la Cour de Cassation contre les usurpateurs. Elle dénonce les tentatives de dédoublement de l'AFDC-A suite à la peur, à la haine et à la jalousie des ennemis de la Démocratie ;

Elle prend acte du retrait délibéré des partis politiques PT, ADPS, CONACAT, UDCN et CAAC du Regroupement Politique AFDC-A ; et interdit dès ce jour aux partis auto-exclus et à leurs membres l'utilisation des drapeaux, écharpes et autres insignes de visibilité, propriété exclusive de l'AFDC-A, son Règlement intérieur et les lois de la République.

Elle rappelle à l'opinion nationale et internationale que AFDC-A demeure une grande force politique implantée dans tous les coins et recoins de la République Démocratique du Congo et que le combat pour le Justice, la démocratie, le travail et l'Etat de droit se poursuivre par tous les Congolais.

A cet effet, la Conférence des Présidents des partis et Personnalités Politiques du Regroupement Politique AFDC-A demande à sa base de se souder et de se mobiliser autour de son Président National et Autorité Morale, l'honorable Sénateur Professeur BAHATI LUKWEBO Modeste. Elle invite également sa base à ne pas céder aux provocations de nature à discréditer l'AFDC-A, son Président National statutaire et Autorité Morale, ses partis et personnalités politiques membres, ses députés dirigeants, Sénateurs, Députés Nationaux et Députés Provinciaux, sans oublier ses nombreux militants et militantes disséminés à travers toute l'étendue de la République Démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde.

Fait à Kinshasa, le 1er Septembre 2019

Pour la Conférence des Présidents des partis et Personnalités Politiques du Regroupement AFDC-A ;

Le Rapporteur Général

Honorable Professeur MUSUNGAY BAMPALE Remy