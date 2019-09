Congo-Brazzaville: African music forum - Des artistes musiciens et producteurs se donnent rendez-vous à l'IFC

Une vingtaine de professionnels congolais et internationaux, d'experts de l'industrie musicale et des maisons de production, notamment Sony Music, Universal, Believe digital, est attendue à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, du 17 au 18 septembre, dans le cadre de la deuxième édition de « African music forum ». Le meilleur de la musique congolaise actuelle signera un contrat avec l'une de ces maisons de production.

Organisé par la plate-forme Bomayé Musik en partenariat avec l'IFC, le ministère de la Culture et des arts, Les Dépêches de Brazzaville, MTN, l'Archipel duty free, African music forum est un événement professionnel majeur du continent, tourné vers l'économie des musiques actuelles en Afrique. C'est une occasion unique pour les artistes de présenter leur travail devant les professionnels internationaux.

Des tables rondes, conférences, ateliers, rencontres, concerts seront au rendez-vous. Durant deux jours, dix-sept artistes vont valoir leurs talents devant les directeurs de maisons de production internationales. Ces artistes seront répartis en deux shows cases.

Le premier show case sera animé de 15 h à 16h par les mamans du Congo, le groupe LBL, double R (gagnant tremplin rap 2018), Fondation Vivendi (gagnant tremplin rap 2019), Even's Mab, Valdy Mikamona et les Bantous de la capitale.

Le second sera à partir de 18 h par Young Ace, Sosey, Fox N64, Biz Ice, Fanie Fayar, Key Kolos, Makhalba Malechek, Sheryl Gambo, MLG Mochristo, Roga Roga et Extra Musica. Tour à tour, les artistes monteront sur scène pour démontrer de quoi ils sont capables et arracher un contrat auprès de ces maisons de production.

Rappelons que African music forum a pour vocation de réunir les principaux acteurs de la musique autour de problématiques et d'enjeux communs ; renforcer l'industrie de la musique congolaise et plus largement africaine, par l'accompagnement et la professionnalisation des acteurs du secteur ; développer et renforcer un réseau de professionnels de musique sur le marché local et international ; faciliter l'accès des professionnels aux marchés sur le continent et dans le reste du monde ; contribuer aux activités conjointes de lobbying et de plaidoyer pour la reconnaissance et le soutien national, régional et africain du secteur de la musique.

L'événement se tient chaque année.