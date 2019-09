Cote d'Ivoire: Mamadou Sangafowa quitte le gouvernement

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a rendu public, ce mercredi 4 septembre 2019, son nouveau gouvernement.

Dans cette nouvelle équipe composée de 42 ministres et de sept secrétaires d'Etat, on note un seul départ. Il s'agit de Mamadou Sangafowa Coulibaly, anciennement ministre de l'agriculture et du développement rural. Il est remplacé par Kobenan Kouassi Adjoumani.

Par ailleurs, plusieurs autres personnalités ont fait leur entrée au gouvernement. Le général Vagondo Diomandé, ministre de la sécurité et de la protection sociale : Moussa Dosso, ministre des ressources animales et halieutiques : Gaoussou Touré, ministre de la promotion de la riziculture. Mamadou Sanogo est nommé ministre de l'Economie numérique et de la Poste.

Au titre des secrétaires d'Etat, le Président de la République Alassane Ouattara a nommé Philippe Légré en qualité de secrétaire d'Etat chargé des affaires maritimes, Koffi N'Guessan Lataye, secrétaire d'Etat chargé du logement social : Brice Kouassi, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Mme Myss Belmonde Dogo, secrétaire d'Etat chargée de l'Autonomisation des Femmes.