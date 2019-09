Congo-Kinshasa: Clôture du dialogue transfrontalier des Grands Lacs - Les résultats de la recherche d'Interpeace jugés satisfaisants

Le forum régional des parties prenantes sur la résilience pour la réconciliation dans la région des grands lacs appartient désormais au passé. Comme annoncé, c'était le moment opportun pour les chercheurs de l'Interpeace de rendre public les différents résultats de leurs investigations. A l'unanimité, les résultats ont été jugés satisfaisants, selon les participants. Encouragés par l'assistance pour le travail abattu, les expérimentés en recherche de cette organisation pour la consolidation de la paix ont reçu quelques recommandations comme moyen de pérenniser la paix dans des zones en conflits dans toute l'étendue des grands lacs. Notons que ce forum s'est tenu du 3 au 4 septembre 2019 dans la ville-province de Kinshasa.

Focus

Deux jours auront suffi non seulement aux experts de l'Interpeace pour éclairer l'opinion quant à leurs fruits de recherche et d'attendre leur validation, mais aussi à l'assemblée pour formuler quelques recommandations spécifiques. Parmi celles-ci, il y a la construction d'une université régionale permettant aux jeunes étudiants des trois pays représentés dans ce forum de bien se fréquenter et consolider la paix. Dans la même lignée, il est également recommandé la création d'une banque de la région des grands lacs. Ceci étant, le Ministre de l'Intérieur du Burundi, lors de son allocution sur la clôture de ces assises, a encouragé les participants à mettre en exergue toutes les recommandations. Ainsi, souhaite-il voir annuellement se tenir ce genre de rencontres.

Ateliers

Le deuxième jour de cette messe pacifique était essentiellement consacré aux différents travaux dans des ateliers. Repartis en six groupes d'après les recommandations faites par la population lors de la recherche, l'on pouvait remarquer l'effectivité de ceux-ci. D'où, le thème confié au premier groupe consistait à promouvoir des programmes de guérison des traumas intégrant l'approche communautaire et multiplier les cadres inclusifs locaux de partage d'expériences du passé conflictuel ainsi que les expériences positives de cohabitation, dialogue intergénérationnel et intercommunautaire.

Le deuxième groupe discutait sur comment promouvoir et renforcer la pratique de médiation interne et de résolution non violente des conflits par des mécanismes communautaires. Dans la même optique, le troisième groupe a mené ses études sur la thématique visant à promouvoir des opportunités d'emploi des jeunes et des femmes par l'accès aux crédits, les programmes de renforcement des capacités entrepreneuriales et projets intégrateurs.

Quant au quatrième groupe, il était question de réfléchir sur comment documenter les bonnes pratiques de lutte contre la corruption. Enfin, renforcer les valeurs de paix, des pensées critiques et de discernement en vue de les équiper des capacités d'évaluer objectivement les informations était le socle du débat du cinquième groupe. Le sixième groupe a posé sa réflexion sur comment redynamiser et renforcer les capacités des institutions et respecter pleinement les conventions sur la libre circulation des personnes et de leurs biens et celles relatives à la paix, la sécurité et le développement régional.

Apostrophe

Au sortir de cette messe régionale et pacifique, Pierre Ndatabaye, Mwami de Ngweshe n'a guère voulu garder sa langue en poche. Pour lui, ce forum touche réellement le nœud du problème qui sévit la région des grands lacs. Car, poursuit-il, lors des échanges une panoplie de recommandations seront prises en compte pour mettre fin aux différentes atrocités. Ainsi, l'attente entre la jeunesse de différents pays est vivement souhaitée, a appelé le Mwami de la chefferie de Ngweshe dans le Sud-Kivu. Félicien Nduwuburundi, quant à lui, a émis ses sentiments de satisfaction après ce forum. Pour ce député de la République sœur du Burundi, il est question de considérer tous les points cités car, ils constitueront une avancée significative pour les grands lacs.

Signalons, par ailleurs, que ce forum a connu la participation d'environ 200 personnes venues de trois pays. Il s'agissait, entre autres, des représentants de communautés locales, de la société civile, les praticiens et experts en rapport avec la thématique. Mais, aussi, les décideurs politiques des trois pays. Enfin, deux années de recherche pour deux jours de forum.