Congo-Kinshasa: LICOPADEL - Les jeunes réfléchissent sur la réforme de la CENI et de la loi électorale en RDC

Le département de la Jeunesse de la Ligue Congolaise pour la paix, les droits de l'homme et les Elections (LICOPADEL) a ouvert hier, mercredi 4 septembre 2019, dans la salle de conférence de la Paroisse Notre Dame d'Afrique, située dans la commune de Lemba, son premier forum national sur la participation et l'implication des jeunes des milieux ruraux et péri-urbains aux processus politique et démocratique en République démocratique du Congo.

Thème choisi : «le rôle des jeunes pour la promotion et le respect des pratiques démocratiques, les droits humains, la bonne gouvernance et l'Etat de droit en RDC». Il sied de signaler que cette grande activité citoyenne a été organisée sous la férule de Me Pindu-di-Lusanga Patrick, Directeur exécutif de la LICOPADEL.

Plus de 60 jeunes venus de différentes provinces de la RDC et ceux de la Ville-province de Kinshasa cogitent, pendant deux jours, des stratégies idoines pour leur implication active dans la gestion du pays et la promotion des droits humains. C'est dire que les questions de droit de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo demeurent le cheval de bataille de la Licopadel, avec l'appui tant technique que financier de National Endowment for Democracy (NED), Word Mouvement for Democracy et la CNDH.

Pour Arzoni Ndala, Président du département des jeunes de la LICOPADEL, ce premier forum vise essentiellement à réunir les jeunes congolais en vue de les inciter à prendre conscience de la vie politique du pays. "Nous voulons que les jeunes s'imprègnent de toutes les recommandations et résolutions qui découleront dudit forum afin de trouver des solutions adéquates à ce qui peut barrer la route politique aux jeunes ambitieux de briguer des mandats politiques.

D'ailleurs, un comité de suivi sera créé à la fin dudit forum pour la mise en application de toutes les recommandations. Les jeunes doivent prendre conscience de la lourde charge qu'ils ont pour le changement de la RDC. Ainsi, nous encourageons ceux qui veulent faire la politique active de ne pas baisser les bras, pourquoi pas postuler aux élections à venir», a martelé Arzoni Ndala.

Concrètement, Arzoni Ndala, soucieux de la participation politique de ces compatriotes, a souligné que le département des jeunes de la LICOAPDEL se battra pour la révision de la loi électorale, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et certains instruments juridiques qui ont tendance à empêcher des jeunes de postuler aux élections, principalement en ce qui concerne la caution pour le dépôt de la candidature.

Car, indique-t-il, certains jeunes ambitieux ont été exclus faute des moyens. Sur ce, ces jeunes prévoient de déposer des mémorandums à tous les niveaux de prise de décisions. Etant une grande organisation de la société civile qui milite pour les droits de l'homme, la bonne gouvernance et les élections en République Démocratique du Congo, la LICOPADEL pense, à travers ce premier forum national sur la participation et l'implication des jeunes des milieux ruraux et péri-urbains aux processus politique et démocratique en République démocratique du Congo, qu'il est nécessaire que les jeunes réfléchissent sur leur participation à la gouvernance du pays à travers le processus électoral en vue d'apporter leur expertise à la gestion du pays et se défendre en cas dérapage ou violation de leurs droits.

Pour Me Pindu Patrick, Directeur Exécutif de la LICOPADEL, ledit forum vise, entre autres, à faire une évaluation de la participation des jeunes au processus électoral de 2018. Car, souligne-t-il, il y a eu beaucoup de lacunes partant de la loi électorale et de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ainsi, à travers ce forum, il est nécessaire de mobiliser et inciter les jeunes à jouer un rôle prépondérant dans la réforme de la loi élection et faire respecter les pratiques démocratiques, des droits humains dans leurs provinces respectives.

Enfin, ces jeunes ont deux jours (mercredi 4 et jeudi 5 août 2019) d'intenses réflexions pour leur participation démocratique et politique dans les instances de prise des décisions en République démocratique du Congo.