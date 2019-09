Congo-Kinshasa: Léopards Chan - Nsengi Biembi dévoile sa liste de 25 présélectionnés

Le sélectionneur principal de Léopards seniors, Christian Nsengi Biembe, a dévoilé sa liste de 25 joueurs de l'équipe nationale prime, qui concerne seulement les locaux. Cela s'inscrivait dans le cadre de la préparation du 2ème tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (Chan) Cameroun 2020.

De ce fait, les locaux congolais devront à double reprise affronter les locaux de la République centrafricaine. Cependant, cette liste a enregistré une forte représentativité des clubs qui ont fourni les joueurs par rapport à leurs apports depuis le début du Championnat jusqu'à ce jour. L'on peut constater 8 joueurs de Vclub, 6 du TP Mazembe, DCMP et Maniema Union 4 Joueurs à chacun, FC Renaissance et Saint Eloi Lupopo 1 joueur pour chacun.

En effet, les locaux de la RDC seront soumis à un stage bloqué de cinq jours, avant de négocier le ticket qualificatif au prochain Chan Cameroun 2020. D'ailleurs, c'est déjà ce jeudi 05 septembre que les locaux de Nsengi Biembe vont prendre d'assaut leur quartier général de l'autre côté du fleuve. Après quoi, les Léopards primes vont livrer une confrontation amicale avec les diables rouges du Congo Brazzaville. La rencontre amicale aura le mérite de permettre au nouvel entraineur de se faire une idée globale du groupe.

Christian Nsengi Biembe sera accompagné de ses deux assistants, respectivement Christopher Oualembo l'ancien léopard de la Can 2015, et Zahera Mwinyi, celui qui avait conduit l'équipe à l'élimination du dernier CHAN face aux Diables rouges de la République du Congo. Guy Bukasa et l'entraineur des Gardiens, Robert Kidiaba Muteba seront de la partie.

A noter qu'au terme du stage de Brazzaville, le groupe sera réduit de 23 joueurs et ceux-ci vont se rendre au double affrontement contre les locaux centrafricains le weekend du 20 au 22 septembre prochain. Par conséquent, l'on constate une absence de taille du capitaine de Dauphin noir "Yannick Bangala" et du capitaine de vert et blanc de la capitale " Gikanji Doxa".

Voici la liste de 25 présélectionnés :

Gardiens :

Lunianga Jackson (As Vclub),

Siadi Baggio (As Nyuki),

Mabruki Nathan (DCMP),

Défenseurs :

Djuma Shabani (As vclub),

Mukoko Amale (DCMP),

Luzolo Nsita (As vclub),

Mapumba Marcel (As Vclub),

Mundeko Kevin (TP Mazembe),

Ava dongo (As V.club),

Nzungu Mafuana (FC Renaissance du Congo),

Beya-Beya Hervé (As Maniema Union),

Ikoyo Iyumbe (DCMP),

Issama Mpeko (TP MAZEMBE),

Milieux:

Mukoko Tonombe (As VCLUB),

Lutonasio Teji (As vclub),

Makangila Beverly (Lupopo),

Likonza Glody (TP MAZEMBE),

Kikassa Merveille (As Vclub),

Mumbere Jéremie (As vclub),

Attaquants:

Mbele Junior (DCMP),,

Basiala Agée (AS VCLUB),

Muleka Jackson (TP Mazembe),

Tshibangu Isaac (TP Mazembe ),

Ushindi Chico (TP Mazembe),

Bola Lobota (As Maniema Union).