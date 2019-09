Cameroun: « C'est le début de la concrétisation de la santé universelle »

interview

Dr Dawa Mana, chef d'antenne régionale de « chèque santé » à l'Extrême-Nord.

Qu'est-ce qu'un « chèque santé » ?

Il faut d'abord relever que ce produit rentre dans le cadre d'un projet. C'est une initiative du ministère de la Santé publique qui vise à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à travers un mécanisme de prépaiement des soins obstétricaux et néonataux. Ce mécanisme de prépaiement des soins permet de réduire les barrières financières d'accès aux soins obstétricaux pour les femmes enceintes ; ça permet aussi d'améliorer la qualité de la santé à travers un système d'achat des soins à un juste prix. Son but est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. C'est un papier que la femme enceinte achète auprès d'une formation sanitaire à 6 000 F et cette structure doit être préalablement accréditée parce que non seulement il faut que la femme enceinte achète moins cher, mais aussi, elle a droit à un certain nombre de prestations ; il faut qu'elle ait des soins de qualité.

Quelles sont les prestations auxquelles a droit une femme qui a son « chèque santé » ?

La femme enceinte a droit à quatre consultations prénatales ; c'est ce que prévoit le ministère en charge de la santé. Pendant cette consultation prénatale, elle a droit à une échographie, à un accouchement, que ce soit un accouchement simple ou compliqué, y compris la césarienne. La prise en charge de la femme après l'accouchement n'est pas en reste. Des maladies peuvent avoir des effets néfastes sur l'évolution de la grossesse, à l'exemple de l'accès palustre, des hémorragies, de l'hypertension artérielle, des anémies, des infections pendant la grossesse.

Ce sont là les principales causes de mortalité. C'est ce que nous appelons les prestations médicales ; il y a aussi des prestations non médicales. Par exemple quand une femme a un cas de maladie qui nécessite une référence à un niveau supérieur, le chèque santé" prend aussi en charge le transport, ainsi que les accoucheuses traditionnelles. Nous les formons, pour qu'elles accompagnent les femmes à accoucher dans les formations sanitaires. Ceci parce que tant que les femmes continuent à accoucher dans les quartiers, nous ne pouvons pas éradiquer la mortalité maternelle. Notre objectif opérationnel est d'augmenter le nombre d'accouchements assistés dans les formations sanitaires, le nombre de césariennes et d'améliorer la qualité des soins.

Qui peut prétendre acheter un « chèque santé » ?

Toute femme enceinte peut acheter un « chèque santé ». Quand elle a un chèque, il ne lui reste qu'à se présenter dans la formation sanitaire pour recevoir les prestations qui sont prévues par ledit chèque santé. C'est à la formation sanitaire de présenter à la fin du mois les factures à l'antenne régionale du projet comme dans une assurance maladie. C'est déjà même le début de la santé universelle dont parle le chef de l'Etat.

Le « chèque santé » a-t-il une durée vie ?

Il a été lancé en mai 2015 par le ministr la Santé publique en présence de ses pa naires techniques et financiers que s l'Agence française de développement (A et la Kfw. Mais dans l'Extrême-Nord, chèque santé » a effectivement démarr 23 juin 2015 et finit le 5 mai 2018. C'e phase du projet, et l'opérateur est le Ce international pour le développement et la cherche (CIDR) ; le ministère en charge d santé a confié la mise en oeuvre de ce pr à un consortium CIDR-CARE dont le che file est le CIDR, le maître d'oeuvre de ce pr et le maître d'ouvrage, c'est le ministère d Santé publique. Le « chèque santé » meurt pas ; il sera transféré au fonds régi de la promotion de la santé qui vient d' mis en place dans notre région.