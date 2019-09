Gabon: Inauguration des usines GOF et LBIG dans la Zone économique spéciale de Nkok

Communiqué - Libreville, le 4 septembre 2019 - Le ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat, Prof. Lee White, s'est rendu ce mercredi 4 septembre 2019, dans la Zone économique spéciale de Nkok, accompagné de l'ambassadeur de Chine et de sa délégation, où ils ont procédé à l'inauguration des usines Gabon Original Fourniture (GOF) et Lida Bois International du Gabon (LBIG).

Cette cérémonie inaugurale a également été marquée par la signature d'un partenariat entre le Gabon et la Chine par l'intermédiaire du Prof. Lee White et son homologue Mme Hu Zhangcui du Bureau du comité national de reboisement de Chine. Ce protocole d'accord favorisera la bonne gouvernance des forêts et des zones protégées.

« Ce nouveau partenariat est une occasion de renforcer la coopération entre nos deux pays, notamment notre vision commune sur la gestion durable des Forêts », a indiqué Mme Hu Zhangcui.

Concernant l'inauguration des nouvelles usines GOF et LBIG spécialisées respectivement dans la production de meubles et des feuilles de déroulage, le Prof. Lee White, s'est dit très rassuré car cela confirme la matérialisation du projet du président de la République, S.E. Ali Bongo Ondimba, pour la Zone de Nkok qui est de « valoriser et préserver le bois de la forêt gabonaise ».

« Le fait que chaque mois nous enregistrions de nouveaux investisseurs dans cette zone industrielle démontre toute l'attractivité de cette dernière », a conclu le Prof Lee White.