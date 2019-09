Madagascar: Les chants des oiseaux sont de retour dans les collines de Bemolanga

communiqué de presse

Les collines entourant Ahbohibary Kofay étaient bercées de chants d'oiseaux, raconte Lydia, qui s'occupe d'une petite rizière à l'extérieur du petit village situé au fond de la vallée de Bemolanga. Jusqu'à ce que cette région de l'ouest de Madagascar soit dévastée par les incendies au début des années 90. Les feux ont tué les arbres et les oiseaux se sont tus.

« Il y avait une forêt ici auparavant », explique-elle, indiquant que les pentes ondulées s'étendaient à l'horizon au-delà des champs de sa famille. « À cause des feux de brousse, c'est maintenant comme ça. Les oiseaux ne peuvent pas vivre sans arbres. »

Sans les arbres qui retiennent les sols, les terres situées au sommet de la vallée ont commencé à s'éroder.

Chaque fois qu'il pleuvait, des ruisseaux creusaient des cicatrices plus profondes dans le paysage, des ravines connues localement sous le nom de lavaka, déversant un sol rouge dans la vallée et ensablant les champs des villageois.

La source locale s'est tarie et la récolte de riz de Lydia a été réduite de près d'un tiers, contraignant sa famille de six personnes à mettre moins de nourriture dans son assiette et à leur donner moins à vendre.

En raison de ses difficultés pour payer les frais de scolarité de ses enfants, Lydia a été contrainte de retirer son fils aîné de l'école.

Nouvelle croissance pour lutter contre l'érosion

L'histoire de Lydia est une histoire ordinaire. Dans la région de Bongolava à Madagascar, l'envasement et la sédimentation touchent 80% des rizières.

L'agriculture sur brûlis a réduit la couverture forestière à moins de 6%, les herbes indigènes poussant rapidement à la place des arbres. Les bergers brûlent régulièrement l'herbe pour encourager les nouvelles pousses qui nourrissent leur bétail, perpétuant ainsi la dégradation des sols.

Pour remédier à ce problème, des comités de gestion durable des sols ont été mis en place dans sept communes afin de former Lydia et plus de 700 autres membres de la communauté aux pratiques de gestion durable des sols, telles que le reboisement, la construction de barrières anti-érosion et la création de canaux pour empêcher le ruissellement de surface, permettant ainsi la restauration des sols : 30 hectares de terres dégradées dans le village de Lydia et 105 hectares à ce jour dans la région ont ainsi été restaurés.

« Avant le projet, les habitants pensaient que la forêt ne reviendrait jamais, mais maintenant le sol a changé et a commencé à redevenir comme avant », dit Lydia, indiquant une colline voisine agrémentée de jeunes arbres et plissée de barrières pour empêcher le ruissellement.

Bemolanga rebondit

L'optimisme est palpable et s'étend. Le printemps est revenu, les lavaka ont cessé de s'étendre et la rizière de Lydia a cessé de rétrécir. Après avoir constaté les avantages du reboisement, les propriétaires fonciers des parcelles voisines ont même commencé à planter leurs propres jeunes arbres.

Une fois les collines stabilisées, la prochaine phase du projet portera sur la dégradation des sols. Au terme du projet, plus de 5 600 agriculteurs auront les compétences nécessaires pour déployer des techniques agricoles durables telles que la rotation des cultures et le compostage, ce qui rétablira les rendements perdus au fil de décennies de pratiques agricoles néfastes sur 2 500 ha.

En s'appuyant sur ses succès passés, l'Association nationale des actions pour l'environnement de Madagascar estime que les rendements des cultures augmenteront d'environ 40%. Assise dans sa rizière, la nostalgie de Lydia pour la forêt est égayée par un optimisme croissant. Ses revenus sont en train de rebondir et elle a hâte de renvoyer son fils à l'école.

Sur les pentes environnantes, la nouvelle croissance fait écho au changement de la fortune de la communauté. Comme dit Lydia, regardant autour d'elle avec un sourire : « Désormais, il y a des arbres, les oiseaux reviennent, petit à petit. »

La dégradation des sols coûte à Madagascar 1,7 milliard de dollars des États-Unis par an, soit près du quart du produit intérieur brut du pays. Dirigée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la gestion durable des terres participative dans les plateaux de prairies de l'ouest de Madagascar est une initiative financée par le Fonds pour l'environnement mondial qui s'attaque à la dégradation des sols et montre comment une gestion participative durable des terres peut neutraliser la dégradation des bassins versants, restaurer les services écosystémiques, conserver la biodiversité et améliorer la productivité agricole. Le projet vise à placer 8 500 ha à Bongolava en gestion durable des terres d'ici 2021.

La gestion participative durable des terres dans les plateaux de prairies de l'ouest de Madagascar n'est qu'un des 80 projets mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement avec le soutien du Fonds pour l'environnement mondial à l'appui de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la dégradation et la désertification. mettre fin à la menace de dégradation des terres à l'échelle mondiale. La 14e Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la dégradation et la désertification, qui a pour thème « Investir dans les terres et dégager des opportunités », se déroule à Delhi, en Inde, du 2 au 14 septembre 2019.

Pour plus d'informations sur la gestion participative durable des sols dans les plateaux des Prairies de l'ouest de Madagascar et les travaux du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur la dégradation des sols, contactez [email protected].