Madagascar: Nosy Be - La sécurisation de la frontière renforcée

La sécurité sur les frontières et sur la mer tend vers un renforcement conséquent.

Le contrôle effectué par les forces de l'ordre et les autorités chargées des espaces maritimes à Nosy Be la semaine dernière en serait la preuve. Procédant une descente sur terrain, ces entités ont constaté que sur le seize bateaux en circulation contrôlés, tout a été en règle. Cela prouverait que les usagers de nos espaces maritimes commencent à se mettre en législation. Quand même, l'Etat malgache a le devoir de prendre ses responsabilités pour veiller à la souveraineté aussi bien économique que nationale du pays, telles les pillages de ses ressources naturelles et les importations illicites des produits interdits comme par exemple le trafic de drogue.

Ce qu'ont fait les éléments de la Police, de la Gendarmerie et de l'Armée à Nosy Be méritent d'être apprécié. Conscients de leurs responsabilités, ils n'ont pas hésité de mettre en œuvre le peu de matériels qu'ils disposent pour se lancer dans cette opération qui s'avère être à haut risque. Ils se sont servis d'une petite vedette rapide pour pouvoir fouiller plusieurs navires en une journée. Ils interviennent à des moments et des lieux indéterminés pour surprendre les malfrats. La police de frontière s'engage à les continuer.

Pour expliquer ce succès, ce résultat pourrait être traduit comme une confirmation de la position de Madagascar sur la sécurité maritime comme leader dans l'Océan Indien . Aussi, le président de la république promet d'équiper les forces navales. Faut-il rappeler que d'ici quelques mois, Madagascar accueillera un sommet international sur la sécurisation maritime c'est-à-dire la lutte contre les pirateries maritimes et les pillages des biens nationaux. Désormais, un projet portant sur la mise en place des zones maritimes prioritaires est en vue. Cela nécessite de disposer de matériels performants comme des bateaux permettant de surveiller le maximum possible l'espace maritime du pays. Comme il a mentionné la dernière fois, le ministre de la Défense Nationale « il est temps de remettre notre marine nationale à la place ce qu'elle mérite ». Cette dernière qui n'a jamais eu la chance de jouer le son vrai rôle .

C'est une grande opportunité pour cette force d'entendre que d'ici peu le président de la République d faire le nécessaire pour se procurer de matériels modernes pour dynamiser la marine malgache. Cela ne serait pas utopie. Hier, la République Sud-Coréenne vient de signer un accord avec l'Etat Malgache sa détermination d'appuyer l'Armée malgache notamment sa force navale. L'ambassadeur de ce pays partenaire a annoncé qu'un bateau de guerre coréen viendra à Madagascar pour une échange d'expériences avec la marine malgache.