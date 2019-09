Madagascar: CNaPS (Caisse nationale de prévoyance sociale) - Un nouveau bureau à Ambohimiandra

La CNaPs vient d'ouvrir un nouveau bureau à Ambohimiandra. « Le but est d'être plus proche des usagers afin de les satisfaire » selon le Directeur Général par intérim de la caisse TSABOTO Joslina et son équipe qui ont ouvert officiellement ce nouveau bureau le lundi 02 septembre dernier.

La CNaPS continue sa politique de proximité. Le nouveau bureau de la caisse a ouvert ses portes depuis lundi dernier aux employeurs et travailleurs dans le deuxième arrondissement de la capitale. Désormais, les affiliés n'ont plus besoin de se déplacer à Ampefiloha pour le traitement de leur dossier, ou aussi pour le versement des cotisations et l'obtention des droits. Ce nouveau bureau prend en charge les habitants d'Alasora, Ambohipo, Mandroseza, Androndra et Tanjombato. La mise en place de ce bureau était le souhait le plus profond des sociétés d'Ambohimiandra, la CNaPS dirigée par Madame TSABOTO Joslina et les membres de la direction générale, ont répondu à cette demande aujourd'hui.

Madame RAHARITSALAMA Voahirana est le chef de bureau de la CNaPS Ambohimiandra, elle y sera à la tête de quatre personnels. « Notre rôle est de servir le public dans le traitement de leur dossier, la vérification des cotisations versées, le partage des renseignements, et bien d'autres encore », a-t-elle dit. Toutes les demandes de prestation sont disponibles dans ce nouveau bureau, à savoir les prestations familiales, les rentes en cas d'accident de travail et les maladies professionnelles, ainsi que la pension de vieillesse.

Il s'agit du sixième bureau à Antananarivo de la CNaPs, après ceux de Sabotsy Namehana, Tanjombato, Anosizato, Talatamaty et Manjakandriana.