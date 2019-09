Madagascar: Football / Coupe de la Confédération - La CNaPS Sport fin prête !

Après un sérieux lifting, la CNaPS Sport va entamer sa campagne africaine avec ce premier tour de la Coupe de la Confédération contre les Sud-Africains du TS Galaxy FC. Un premier rendez-vous que le club prend très au sérieux matérialisé par la titularisation de jeunes loups formés au sein du groupe.

1 à 1. C'est le résultat du match de préparation de la CNaPS Sport face à l'AS Adema, samedi à Bevalala. Un score qui illustre combien l'équipe a encore besoin de quelques réglages avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud pour son match du 13, 14 ou 15 septembre.

Remplaçants prometteurs. Le staff technique et notamment l'entraîneur Tipe est toutefois confiant comme quoi l'équipe a franchi un autre palier et plus spécialement dans la charnière centrale avec l'arrivée de Ricky aux côtés du capitaine Ando Rakotondrazaka où Tantely fait figure de roue de secours. Comme Toby et Ronald tiennent bon sur les flancs, la défense de la CNaPS a du répondant d'autant plus que les remplaçants sont aussi prometteurs tels le polyvalent Naurah ou encore Fabrice et Mihary.

Dans les buts, la concurrence entre Leda et Ando est plutôt une bien bonne chose pour obliger les deux hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes, d'autant plus que le troisième gardien Jolce n'est pas loin.

Machine à gagner. Le milieu reste solide avec Rija mais aussi Tojo Kely, l'auteur du but contre l'AS Adema. Dans un rôle plus offensif, on citera aussi Kalusha, Tendry ou Bevardo.

La ligne offensive s'est nettement améliorée depuis l'arrivée d'Arnaud, un transfuge de l'Ajesaia, mais les anciens dont Lalaina et Eric Dadamanga font aussi le boulot sans oublier Niasexe qui reste le joker de luxe en cas de coup dur. Il y a aussi le tout nouveau tout beau Anice qui lutte pour avoir une place de titulaire.

Bref, la CNaPS Sport version 2019 a de l'allure. A charge pour Tipe d'en faire une machine à gagner.