Madagascar: Glacier Analakely - Du Vazo miteny avec Rah-Ckiky

Rah-Ckiky continue son come-back.

Il s'est fait rare sur la scène pourtant, son succès n'est pas près de se tarir. Rah-ckiky l'a prouvé en janvier au Glacier Analakely. Et pourquoi changer une formule qui gagne? Voilà pourquoi il compte revenir en force sur le même lieu. Vendredi, faites place donc à du « vazo miteny » à plein souhait, celles qui ne manquent de faire étouffer les plus pudiques, pourtant bien apprécié des esprits plus ouverts. Au programme, peut-être moins de danse que d'habitude, certes mais une ambiance des plus folles avec des titres connus « Ampiondano micro », « Samaritana», « Jamaika», et bien d'autres encore sans oublier les incontournables et les surprises à la Rah-ckiky.

Pas plus tard qu'en juillet, le crooner a fait des heureux du côté de Nosy Be. Dans un cadre idyllique, il a offert un « live acoustique » digne de ce nom, créant ainsi la grande surprise pour les touristes et vacanciers de l'Hôtel Le Grand Bleu à Andilana. Cette fois encore, il donnera le ton aux mélodies de ses tubes. Il ravira les habitués des lieux avec les rythmes, les mélodies, les mélopées tropicales des « 4e tige ». Ces morceaux qui ont fait sa notoriété.