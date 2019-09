Madagascar: CFM - Un responsable du CCPR à Ampefiloha

Les membres du Conseil du Fampihavanana Malagasy sont en session depuis lundi à leur siège à Ampefiloha.

Un Responsable du Centre for Civil and Political Rights (CCPR), une institution qui se charge de l'application des droits de l'Homme et dont le siège se trouve à Genève, Patrick Mutzenberg est dans nos murs. Des entretiens avec la partie malgache sur l'état d'avancement de la réconciliation à Madagascar figurent dans son agenda. Après ses rencontres avec le Premier ministre et la Société civile, Patrick Mutzenberg a été reçu vendredi dernier par le président du Conseil du Fampihavanana Malagasy, Maka Alphonse.

Rapport. Le CCPR a déjà reçu le rapport du Gouvernement malgache sur l'avancement du processus de la réconciliation nationale à Madagascar. Cette Institution qui se charge de la mise en application des Droits de l'Homme, envoie ce mandataire afin d'en savoir plus sur la situation actuelle dans le pays, autour de la réconciliation nationale menée par le CFM. Cette mission précède justement le nouveau rapport du Gouvernement malgache sur le processus de réconciliation nationale avec une éventuelle requête d'indemnisation des victimes des crises politiques. A noter que ce nouveau rapport est prévu pour le mois de novembre prochain, et servira de référence pour le CCPR sur l'avancement de la réconciliation à Madagascar.

Indemnisation. L'occasion a permis au Président du Conseil du Fampihavanana Malagasy d'expliquer les démarches déjà entreprises par cet organe constitutionnel autour des procédures d'indemnisation. Ainsi, le CFM a déposé au niveau du Ministère de la Justice deux avant-projets sur la Réparation et l'Indemnisation, ainsi que sur la Caisse Nationale de Réparation et d'Indemnisation (CNRI) et le Fonds National de Solidarité (FNS). L'entretien du président du CFM avec Patrick Mutzenberg a été également ,une occasion pour définir les activités au programme de cet organe constitutionnel sur les préventions des conflits dans certaines régions de Madagascar. La notion de Réconciliation historique sera également entamée par le CFM dans le cadre de son prochain plan d'activités.

Paix durable. Patrick Mutzenberg a encouragé la partie malgache, notamment le CFM, à aller de l'avant dans sa principale mission de réconciliation nationale. « Le processus de réconciliation nationale s'avère être nécessaire et inséparable du développement des pays comme Madagascar, afin de préserver la paix et surtout parvenir à la paix durable, afin de mettre fin à la crise cyclique qui mine le pays », a souligné l'émissaire du CCPR.