Madagascar: Football - PwC soutient le Saint-Joachim !

L'équipe de la société PwC et les équipements sportifs pour l'école de football Saint-Joachim.

Dans le cadre de son programme annuel de Corporate Social Responsibility (CSR), la société Price Waterhouse Coopers (PwC) a orienté cette année son action sur l'éducation des jeunes défavorisés. Le projet a été dénommé Foot'Tsaina. Comme son nom l'indique, c'est une éducation par le sport notamment par le biais du football. « On a choisi particulièrement cette discipline puisque dans le monde, et Madagascar ne fait pas de l'exception, le football est un sport qui suscite de manière indissociable l'engouement, le partage, l'esprit d'équipe, le fair-play, la concentration, la confiance en soi, et est donc un terrain propice à l'éducation. Le projet avait été initié bien avant la CAN 2019 et l'effervescence autour des Barea », a fait savoir le responsable Andriamisa Ravelomanana.

Pour mettre en œuvre le projet, PwC Madagascar a choisi de soutenir l'école de foot Saint-Joachim d'Ambohimirary, représentée par le coach Andriatiana Navalona. Le soutien consiste non seulement à des dons de matériels et équipements d'entraînement, mais aussi, un accompagnement dans les domaines d'intervention de la société, à savoir l'audit, la comptabilité et le conseil juridique. La cérémonie de lancement du projet a eu lieu le week-end dernier à Ambohimirary. La journée a été clôturée par un match amical entre les joueurs U16 de Saint-Joachim et les collaborateurs de PwC Madagascar.