Madagascar: Nosy-Be Symphonies - Le classique résonne dans l'île d'Ylang-Ylang

La sixième édition du festival de la musique classique « Nosy-Be Symphonies » tournera autour du thème fusion. C'est d'ailleurs une occasion pour les artistes locaux d'échanger avec d'autres artistes d'horizons différents.

L'ouverture de festival Nosy-Be symphonies s'est déroulée dans l'île de parfum mardi 3 septembre dernier au Vanila Hôtel&Spa. Seul et unique festival de musique classique du Sud -Ouest de l'Océan Indien, les organisateurs mettent à l'honneur des artistes malgaches et étrangers. Ces derniers ont fait vibrer le cœur de l'assistance. Selon la responsable de la communication et coorganisatrice du festival, Andrianina Randriamifidimanana, « la qualité est bel et bien au rendez-vous, comme chaque année. Ezbieta Dedek, grande pianiste belge, est d'ailleurs toujours fidèle à son poste de marraine du festival et nous a régalés en jouant avec tant de générosité. Elle, prénommée être la descendante de Chopin musicalement parlant, nous fait l'honneur de venir à Madagascar chaque année pour ce festival.

Au chapitre des nouveautés, elle a d'ailleurs invité deux autres artistes internationaux dont Guy Lukowski, qui n'est ni plus ni moins classé parmi les dix meilleurs guitaristes de musique classique au monde, ainsi que Karol Sosinski, jeune accordéoniste prodige de 19 ans (venant tout droit de Rawa, qui rappelons-le, est la ville dont Ezbieta Dedek est citoyenne d'honneur), et a permis à Nosy Be de tisser des liens forts avec cette ville ». A leur tour, les artistes malgaches, Cantiamo de Natacha Rajemison, LMM Quartet de la famille Ramaroson, Cordistes de Madagascar de Henintsoa, Rabarijaona et Stephaniella Mandimbinierana, ont offert un excellent concert. Plus de trente artistes participeront à ce festival, ils jouent environ dix minutes chacun par soirée et changent de répertoire tous les soirs.

Les artistes effectueront des concerts dans les plus beaux hôtels de Nosy-Be, Home The Résidence Madagascar, Nosy Be Hôtel, Sarimanok, et pour clôturer le festival le Mont Passot, « un lieu supplémentaire qui renforcera tout le charme de ce festival, unique en son genre ». Habitué aux rythmes traditionnels comme le Salegy, la musique classique commence à être appréciée dans l'île d'Ylang-Ylang.