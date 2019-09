Algérie: 31.700 élèves aux besoins spécifiques rejoignent les bancs de l'école à l'échelle nationale

- Plus de 31.700 personnes aux besoins spécifiques ont rejoint, mercredi, les bancs de l'école dans les trois cycles de l'enseignement à travers le territoire national, au titre de l'année scolaire 2019/2020.

"Plus de 31.700 élèves aux besoins spécifiques ont rejoint les bancs de l'école au titre de l'année scolaire 2019/2020, à travers 244 établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale et de la famille, et classes spéciales ouvertes au niveau des établissements relevant du secteur de l'Education nationale", a affirmé la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia, qui a donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2019/2020, au profit des personnes aux besoins spécifiques, à l'école primaire Mohamed Mada, à la place du 1er mai (Alger).

Accompagné du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, Mme. Eddalia a indiqué que le nombre d'inscrits pour cette catégorie connaît une hausse de plus de 13%, par rapport à l'année précédente où il était de 28.000 élèves, affirmant la disponibilité du livre scolaire à titre gratuit, y compris les publications en braille. Des primes et cartables scolaires ont également été distribués au profit de cette frange de la société, en coordination avec les directions de l'action sociale et les collectivités locales, a-t-elle poursuivi.

Mme. Eddalia a également annoncé l'ouverture de 6 nouveaux établissements destinés aux enfants souffrant de troubles psychologiques, grâce à la levée du gel sur 22 projets, ajoutant qu'il est prévu l'ouverture de 7 autres établissements à Djelfa, Illizi, Alger, Ghardaïa, Bouira et Saïda à la fin 2019, en attendant la réception progressive des autres projets à l'horizon 2023.

Elle a salué, dans ce sens, les efforts consentis par le personnel de ces établissements spécialisés pour le développement des compétences de cette catégorie.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme a fait savoir que le gel sera levé sur le recrutement dans le secteur, d'autant plus que durant les prochains jours, des concours de recrutement seront ouverts avant la fin de l'année conformément aux procédures juridiques de la Fonction publique.

Ainsi, 2022 postes d'emploi, dont 1722 postes pour les classes spéciales, seront ouverts dans le cadre de l'intégration de cette catégorie, avec comme but couvrir le déficit enregistré depuis 2015, outre le produit de formation à travers les centres spécialisés, comprenant 1200 postes d'emploi, tels qu'éducateur principal et accompagnateur, à pourvoir après deux ou trois ans pour renforcer l'enseignement spécialisé, lever la pression sur les encadreurs et assurer une prise en charge meilleure au profit de cette catégorie.

Mme Eddalia a fait état de l'octroi récent d'agrément pour l'ouverture d'un établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de handicaps mentaux au niveau de la wilaya d'Annaba, dans le cadre de l'ouverture de l'investissement privé dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement destinés aux enfants handicapés mentaux, par souci d'encourager les cadres universitaires spécialisés dans le domaine.

La ministre a également évoqué la convention interministérielle entre les secteurs de l'Education, de la Santé, de la Solidarité et de la Formation, récemment signée, et qui porte sur l'amélioration de la scolarisation des enfants aux besoins spécifiques, avec comme objectif, l'activation "des mesures et dispositions relatives à la prise en charge de la scolarisation de cette catégorie à moyen et long terme.

La ministre a appelé, à cette occasion, les walis à travers tout le territoire, à adapter les établissements d'éducation et les projets d'habitat, aux différents handicaps dans le cadre de la facilitation du déplacement et de la circulation des personnes aux besoins spécifiques, ainsi que dans le cadre du projet de ville pilote adaptée aux personnes handicapées.