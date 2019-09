Madagascar: Primature et visite du Saint Père - Etat des préparatifs pour la venue du Pape revu minutieusement

Le Premier ministre a constaté de visu les préparatifs pour la venue du Pape.

A l'approche imminente de la venue du Pape à Madagascar, les hautes personnalités du pays bougent, le Premier ministre n'est pas en reste.

Suite à la mise en place de dispositifs sécuritaires mis au préalable pour la visite du Pape François à Madagascar, le Premier ministre est venu pour constater de visu et en détail les travaux effectués par tous les responsables en charge de la coordination des accueils sur les lieux prédisposés à cet effet, avant-hier. Une dernière mise au point a été faite, de l'aérogare, en passant par tous les points d'itinéraire, jusqu'à la place où se tiendra le culte. L'état des préparatifs à « Soamandrakizay » a été également revu minutieusement. La publication en temps réel des informations concernant les directives à suivre pendant et après le culte, contribue à assurer l'apaisement lors de la tenue de l'évènement, aussi, la communication sur lesdites seront-elles renforcées, a-t-il ajouté.

Descente. Toujours dans la même journée, le Premier ministre a effectué une descente à l'aéroport international d'Ivato. Par la même occasion, une cérémonie de remise de diplôme de qualification de pilotes d'hélicoptère eut lieu auprès de la Base Aéronavale d'Ivato. Lors de la cérémonie ayant attribué la qualification de type « AS350 B2 » à trois officiers servant auprès de l'Armée de l'air Malagasy, le Premier ministre a rappelé que, tel évènement se tient dans le cadre de la mise en place de la sécurité et de la paix, qui, faut-il dire, figure parmi les premiers engagements du Président de la République à l'égard du peuple Malagasy, consiste en pratique à promouvoir les forces de l'ordre, tant pour le côté matériel, que pour la technicité ; et l'Armée de l'air en fait partie d'entrée. Le Premier ministre d'affirmer qu'aucune dotation de gros équipements tels que constatés actuellement n'a encore eu lieu dans le passé, et que suite à l'acquisition d'avions et d'hélicoptères au profit de l'Armée, le gouvernement a décidé d'octroyer des formations internes, pour que la responsabilité en matière de gestion et d'entretien de ces gros matériels échoie aux officiers Malagasy.

Dispositifs de sécurité. Il a expliqué que des bases et des détachements militaires ont été mis en place dans toute l'île, et ces matériels volants contribuent justement de façon palpable à la facilitation des descentes et du contact permanent avec ces dispositifs de sécurité. Par la suite, il a précisé que des formations pour la qualification en pilotage d'avions sont déjà en cours, tout en avançant que ces offres de formation seront bientôt ouvertes aux officiers de la marine nationale, car face aux menaces de trafics maritimes qui exposeraient nos richesses nationales aux exportations illégales, une amélioration de la technicité en matière de surveillance des côtes s'avère nécessaire, a-t-il ajouté. « Cette cérémonie marque la restauration de la notoriété de l'Armée de l'air qui joue un rôle important dans la remise en place de la sécurité, et que le pays n'atteindra guère la situation de sécurité sans Armée de l'air puissante ».