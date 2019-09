Gabon: Banque mondiale - Les voies pavées livrées à la Mairie de Libreville

Les voiries pavées du PK7, Terre Nouvelle et du PK8, situés dans le 5è arrondissement de la capitale gabonaise, ont été livrées à la mairie de Libreville. La réalisation de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du Projet de Développement des Infrastructures Locales(PDIL2) dans sa deuxième phase.

Léandre Nzué, Maire de la commune de Libreville et Alice Ouédraogo, la Représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon étaient sur les lieux pour la réception des travaux réalisés à la satisfaction des populations de ces trois quartiers de la capitale gabonaise.

Le Maire de la commune de Libreville, Léandre Nzué, la Représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon, Alice Ouédraogo et toute l'équipe du Maitre d'œuvre, Pierre Imbimbi Mounaga ont effectué sont satisfaits des voiries pavées du PK7, Terre Nouvelle et du PK8, situés dans le 5è arrondissement de la capitale gabonaise, réalisées dans le cadre du Projet de Développement des Infrastructures Locales(PDIL2) dans sa deuxième phase et livrées ce mercredi 4 septembre 2019.Ce projet, faut-il le dire, a été financé par un prêt contracté entre le gouvernement gabonais et la Banque mondiale.

Pour Alice Ouédraogo, Représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon, c'est une satisfaction que les projets arrivent à leur terme. Elle affirme d'ailleurs que la réalisation de ces travaux a un impact sur la vie des populations, qui elles aussi sont satisfaites. « Nous voyons que de nombreux terrains sont désormais à l'abri des inondations et des accès aménagés ont été créés. C'est tout au bonheur des habitants de ces différents quartiers où les voiries pavées ont été réalisées » se réjouit la Représentante de la Banque mondiale au Gabon.

Aussi satisfait de la livraison des voiries pavées, l'édile de Libreville a fait la promesse d'entretenir l'infrastructure livrée. Pour Léandre Nzué, il est du devoir de la Mairie de veiller et de garder cet ouvrage dans de bonnes conditions. « Nous appelons au civisme des populations. Une chose est de demander, l'autre est de veiller au bien public » lance-t-il aux habitants de PK7, Terre Nouvelle et du PK8, bénéficiaires des nouvelles voiries pavées.

Le bonheur pouvait se lire à travers les sourires des habitants de ces quartiers du 5è arrondissement de Libreville. « Comment ne pas être satisfait de cette belle voirie dans notre quartier ? Comment ne pas être fier ? Il faut être injuste et aigri pour ne pas être heureux. C'est cela le bonheur partagé. Ces pavés nous délivrent, non seulement de la poussière en saison sèche, mais également de la boue en saison des pluies. Nous, habitants des PK7 et 8, sommes heureux et fier » nous dit Christ du PK7.

Dans son propos liminaire, Pierre Imbimbi Mounaga a indiqué que le Gouvernement gabonais, avec l'appui de la Banque mondiale finance le projet de développement local dénommé Projet de Développement des Infrastructures Locales(PDIL2) dont une première phase avait déjà fait l'objet d'un financement entre 2006 et 2011.Sur la période allant du 3 décembre 2018 au 26 aout 2019, le projet a généré 111 emplois.

Les témoignages des riverains du PK7, Terre Nouvelle et du PK8, situés dans le 5è arrondissement de Libreville expriment le bonheur. Il reste à chacun d'entre eux d'y veiller et d'en prendre soin.