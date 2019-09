Angola: Les experts réfléchissent sur la bonne gouvernance dans les entreprises du secteur électrique

Luanda — Un congrès sur la bonne gouvernance des entreprises publiques dans les secteurs de l'électricité et des eaux se tient les 5 et 6 novembre à Luanda, dans le but de garantir une plus grande transparence dans la prestation des comptes, promu par le ministère de l'Énergie et Águas (Minea), en partenariat avec l'association de Corporate Governance d'Angola.

Atteindre la durabilité entrepreneuriale, basée sur la rentabilité, et améliorer les pratiques de gestion des entreprises publiques et des compagnies d'électricité font également partie des objectifs de ce congrès, selon le Minea.

Cet événement, qui est le résultat d'un diagnostic des services fournis par les sociétés affectées au Minea, portera sur des thèmes tels que «Promotion des meilleures pratiques au sein des conseils d'administration», «Renforcement des performances des conseils de surveillance», « Repenser la supervision de la gestion des entreprises » et « Proposition d'un code de bonne gouvernance pour les entreprises publiques». En plus des dirigeants, le congrès compte sur la présence de différents orateurs, modérateurs, académiciens nationaux et étrangers.