Angola: Le MPLA analyse un plan pour les victimes des conflits

Luanda — Le Bureau politique du MPLA, réuni mardi et mercredi à Luanda, a analysé le Plan de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques enregistrés en Angola de 1975 à 2002.

La réunion, dirigée par le président du parti au pouvoir en Angola, João Lourenço, a mis en évidence le consensus que l'initiative mérite de la part des partis politiques, des organisations de la société civile, des églises, des artistes et des faiseurs d'opinion.

Selon le communiqué de presse de la réunion, les contraintes de l'éducation ont été soulignées et des mesures structurelles ont été recommandées pour que le secteur joue un rôle clé dans le développement du pays.

Toujours dans ce chapitre, l'accent a été mis sur les questions liées à la réforme des programmes, à la formation des enseignants et à l'amélioration de la qualité de l'éducation, ainsi qu'à la question des enfants en dehors du système d'enseignement. L'appréciation du capital humain, la qualification et la formation technico-professionnelle des jeunes, en vue de leur insertion sur le marché du travail et de l'emploi, ont également été au centre des débats. Le Bureau politique a recommandé que le ministère de l'Éducation accorde une attention particulière à la combinaison éducation / instruction, en vue de former des citoyens dotés de valeurs fortement patriotiques, civiques, morales et de citoyenneté.

Concernant le programme d'octroi de bourses, afin que les étudiants angolais puissent fréquenter les meilleures universités du monde, le BP a recommandé à l'Exécutif de l'améliorer afin de mieux répondre aux objectifs pour lesquels il avait été conçu. Dans le document parvenu mercredi à l'Angop, le BP du MPLA se félicite du consensus obtenu au Parlement par les différentes forces politiques dans l'approbation de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement des élections locales et de la loi sur la tutelle administrative sur les élections locales. Lors de sa 2e réunion ordinaire, le Bureau politique du MPLA a considéré le programme de privatisation, dans le secteur des entreprises publiques, comme un élément important pour stimuler l'initiative privée et accroître la productivité de l'économie nationale.

Dans ce contexte, il a exhorté l'Exécutif à prendre en compte les aspects liés à la souveraineté économique du pays et à la protection des droits constitutionnels des travailleurs et des garanties en matière d'emploi. Dans le cadre de la vie interne, une note positive a été donnée au niveau de préparation du 8ème Congrès ordinaire de la JMPLA, qui se tiendra du 10 au 12 octobre à Luanda. Le Bureau politique du MPLA a exhorté les Angolais à honorer les idéaux du fondateur de la nation, António Agostinho Neto, en s'associant aux célébrations de la Journée du fondateur de la nation et du Héros national, qui seront célébrées le 17 de ce mois.

S'agissant du programme de commémoration du 63e anniversaire de la fondation du MPLA, il a recommandé que ses célébrations se traduisent par des journées de renforcement de la cohésion et de l'unité du parti. Le BP a approuvé la candidature de Mário António Quexigina Luandanda en tant que deuxième secrétaire du comité provincial MPLA à Lunda Sul et la nomination de Manuel Figueiredo Mateus au poste de bureau d'études et analyses du Comité central. Le Bureau politique a encouragé le président du MPLA et de la République d'Angola, João Lourenço, à poursuivre les mesures visant à lutter contre la pauvreté, la corruption, le népotisme, l'impunité et tous les maux qui touchent la société angolaise.