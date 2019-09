Congo-Brazzaville: Diables rouges U-23 - Les chances de qualification à la CAN restent intactes malgré la défaite

Le résultat concédé mercredi par les moins de 23 ans congolais à Lusaka (1-2) contre la Zambie est à la fois frustrant et encourageant en vue du match retour prévu dimanche, au stade Alphonse-Massamba-Débat.

Les poulains de Jean Elie Ngoya sont à la porte d'une qualification historique pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations(CAN). Bien que battus par les Chipolopolos de la Zambie, lors de la manche aller du dernier tout qualificatif à la phase finale de cette compétition qui se disputera cette année en Egypte , les Diables rouges ont conservé leurs chances.

Ils ont même simplifié leur équation en vue de la manche retour en marquant un but précieux sur le terrain adverse. Une réalisation qui pourrait peser lourd dans la balance si les Congolais l'emportaient sur un score d'un but à zéro.

Avant de partir pour Lusaka, Jean Elie Ngoya faisait passer ce message à ses poulains. « On ne peut passer le Burundi et buter à cette porte. Je ne le pense même pas dans mon for intérieur. Ces jeunes ont été bien préparés pour prendre la qualification même à la nage ou à genou », indiquait le sélectionneur, avant de préciser que l'équipe qu'il a composée était capable de faire un match raisonnable dans la capitale zambienne.

Sur la première manche, les joueurs n'ont pas du tout déçu même si le but concédé à deux minutes de la fin du match reste la seule fausse note qu'il faudrait vite oublier pour ne retenir que l'essentiel : la bonne réaction.

Menés au score dès l'entame de la rencontre, c'est-à-dire à la cinquième minute sur une réalisation de Fashion Sakala, les Diables rouges ont trouvé les ressources en début de la seconde période. Jacques Medina Temopelé a répondu à Sakala avant que ce dernier ne signe un doublé à la 88e mn.

Une défaite frustrante d'autant plus qu'elle replace la Zambie en tête avant d'effectuer le déplacement de Brazzaville. Les poulains de Jean Elie Ngoya, qui étaient à deux minutes de réaliser un coup parfait à Lusaka, peuvent toutefois se satisfaire du but marqué en terre zambienne qui pourrait être fatal aux Zambiens.

Le retard n'est pas, d'ailleurs, insurmontable d'autant plus que pour valider leur qualification pour la phase finale de la CAN, les Congolais doivent à tout prix l'emporter dimanche à Brazzaville soit par 1-0 ou une victoire avec deux buts d'écart au cas où leur défense encaisserait un but. Dans ce genre de match, nous avait rassurés Jean Elie Ngoya, c'est la préparation mentale qui prendra le dessus sur le physique ( technique et tactique). Les Diables rouges auront les moyens de le démontrer le 8 septembre devant leur public. Ne dit-on pas qu'à cœur vaillant rien d'impossible ?