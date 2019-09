Congo-Kinshasa: Eliminatoires Chan 2020 - Vingt-cinq Léopards convoqués contre les Fauves oubanguiens

La République démocratique du Congo (RDC) affrontera, le 22 septembre à Bangui, la République centrafricaine, à l'occasion du match aller comptant pour le dernier tour des élimintoires de la sixième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan), dont la phase finale est prévue au Cameroun.

Le nouveau sélectionneur et patron du staff technique national, Christian N'sengi Biembe, a publié, le 2 septembre, une liste de vingt-cinq joueurs présélectionnés pour la rencontre en terre centrafricaine. Le regroupement des joueurs va se dérouler du 5 au 9 septembre, avec un match amical à Brazzaville contre les Diables rouges locaux du Congo, selon le programme établi par le staff technique.

Il s'agit des gardiens de but Jackson Lunanga (V.Club), Siadi Baggio (Saint-Eloi Lupopo) et Nathan Mabriki (Daring Club Motema Pembe -DCMP) ; des défenseurs Djuma Shabani (V.Club), Mukoko Amale (DCMP), Luzolo Sita Ernest (V.Club), Marcel Mapumba (V.Club), Kevin Mondeko (Mazembe), Ava Dongo (V.Club), Nzungu Mafuana (Renaissance du Congo), Beya Beya Hervé (Maniema Union), Ikoyo Iyembe (DCMP), et Djos Isama Mpeko (Mazembe). Les milieux retenus sont Mukoko Tonombe (V.Club), Miché Mika (Mazembe), Lutonadio Teji (Maniema Union), Makangila Beverly (Saint-Eloi Lupopo), Glody Likonza (Mazembe), Kikasa Merveille (V.Club) et Jérémie Mumbere (V.Club). Le sélectionneur N'sengi Biembe a convoqué six attaquants, notamment, Junior Mbele (DCMP), Rashidi Musinga (DCMP), Isaac Tshibangu (Mazembe), Jackson Muleka (Mazembe) et Joël Beya (Don Bosco).

Précisons que la première édition de ce tournoi continental de football réservé aux sélections nationales composées des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs a été remporté en 2009, en Côte d'Ivoire, par les Léopards de la RDC, vainqueurs en finale des Black Stars du Ghana. La deuxième édition a été gagnée par la Tunisie en 2011, au Soudan, battant en finale l'Angola. La Libye s'est adjugée le trophée de la troisième édition en 2014, en Afrique du Sud, en dominant le Ghana en finale. La RDC est revenue à la charge pour remporter la quatrième édition en 2016, au Rwanda, après avoir triomphé du Mali en finale. La cinquième édition organisée en 2018, au Maroc, a été remportée par le pays hôte, bourreau du Nigeria en finale.