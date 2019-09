Ile Maurice: Sky to Be - «Non coupable, votre Honneur»...

Il a nié les faits qui lui sont reprochés en cour de district de Port-Louis, hier mercredi 4 septembre. L'interprète de Dodo Baba fait l'objet d'une accusation formelle d'aiding and abetting the author of a crime. «Non coupable, votre Honneur», a plaidé le chanteur.

Alors que son procès devait démarrer hier, avec la lecture de ses deux dépositions, ses avocats, Mes Sanjeev Teeluckdharry, Anoup Goodary et Priyanka Gungah, ont objecté à la recevabilité de sa première déposition. Leur motion sera débattue le 16 septembre.

Dans cette déposition, le prévenu dit avoir détourné l'attention d'un policier à qui il parlait, afin que le récidiviste et sans domicile fixe (SDF) Fabrice Raymond Dylan Gourdin puisse s'emparer d'une motocyclette au poste de police de Roche-Bois. «La police a fait pression sur mon client et lui aurait dit de signer la déposition. Au cas contraire, il ne serait pas relâché sous caution et ne pourrait pas participer à ses concerts», a soutenu Me Teeluckdharry en cour.

Pour rappel, les images de la caméra de surveillance du poste de police montrent le chanteur faisant signe à son présumé acolyte et ce dernier a identifié l'accusé.