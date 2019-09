Cote d'Ivoire: Développement du secteur privé - Le Japon et la BAD annoncent près de 2 000 milliards de FCfa de 2020 à 2022

Les deux parties ont annoncé ce financement dans le cadre de la 4e phase de l'initiative de renforcement de l'aide au secteur privé pour l'Afrique (Epsa4), en marge de la Ticad7 à Yokohama.

Le Japon et la Banque africaine de développement ont annoncé le 30 août, à Yokohama, un objectif commun de plus de 1 925 milliards de FCfa (3,5 milliards de dollars) dans le cadre de la 4e phase de l'Initiative de renforcement de l'aide au secteur privé pour l'Afrique (Epsa4) dont les transports, l'électricité et la santé sont les priorités.

C'était en marge de la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 7).

Les deux parties se sont fixé un objectif de 1,75 milliard de dollars chacun, pour la période 2020-2022, afin de renforcer la quatrième phase de Epsa afin de stimuler une croissance durable et inclusive dirigée par le secteur privé en Afrique.

« S'appuyant sur les succès remportés jusqu'à présent, le Japon et la Banque ont décidé d'améliorer Epsa en qualité et en quantité afin de répondre aux besoins financiers en matière de développement des infrastructures et du développement du secteur privé en Afrique », a déclaré le ministre japonais des Finances, Keisuke Suzuki.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de l'Epsa4 à Yokohama, à laquelle ont assisté des représentants du gouvernement et une délégation de haut niveau de la Banque, ainsi que des représentations du monde des affaires.

Et Keisuke Suzuki d'ajouter : «Je souhaite que la nouvelle initiative Epsa4 mène aux affaires, à la promotion des investissements et à la création d'emplois en Afrique».

Pour sa part, Akinwumi Adesina, président de la Bad, a indiqué : «Aujourd'hui marque un autre jour pour célébrer le partenariat fort et percutant entre le Japon et la Banque africaine de développement ».

Et Akinwumi Adesina d'expliquer que « la Banque africaine de développement et l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) sont des partenaires à long terme pour la promotion du développement de l'Afrique. Epsa4 aide à fournir le soutien indispensable au secteur privé ».

Dans son communiqué, la Bad a précisé que les projets et programmes correspondant aux trois priorités clés seront formulés et mis en œuvre, conformément aux Principes pour l'investissement dans les infrastructures de qualité du G20 et à la Compréhension commune du G20 sur l'importance du financement des CSU dans les pays en développement.

L'institution financière panafricaine souligne que les pays africains bénéficieront également d'un soutien pour améliorer et créer des environnements commerciaux favorables permettant d'attirer les investissements privés.