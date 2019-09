Togo: Les employés menacent de rentrer en grève à compter du 11 Septembre prochain

communiqué de presse

Que se passe-t-il au LN BTP (Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics) ? C'est la grande interrogation.

Des arriérés de salaires, l'assurance maladie qui n'existe que de nom, et pas de garantis de jours meilleurs...

Ce sont là des dénonciations portées haut par un préavis de grève adressé au Directeur général de ce Laboratoire, Malaki Bawubadi Tchamdja, par les employés, que nous avons découvert sur la toile et les réseaux sociaux.

Selon les termes de ce préavis, les employés disent que « depuis 2014 nous avons des difficultés pour rentrer en possession de nos salaires mensuels.

Cette année 2019, a été la plus difficile pour nous le personnel car depuis février les salaires sont payés tardivement. Cette situation d'arriérés persistants de salaires fait que nos comptes sont bloqués dans certaines banques de la place.

Bon nombre de nos collègues ont été renvoyés de leurs maisons de location. Nous avons de nombreux chantiers (Bénin, Burkina, et sur toute l'étendue du territoire togolais) mais le personnel est laissé pour compte.

Les prélèvements de l'INAM sont faits sur nos bulletins mais nous ne bénéficions pas de l'assurance maladie ».

Pour que la courbe se corrige, les employés revendiquent, toujours d'après le préavis, « le paiement dans les plus brefs délais de tous les arriérés de salaires », « la mise en place effective et fonctionnelle de l'INAM » et enfin, « l'assurance que dans les mois à venir les salaires seront payés sans retard ».

A défaut de la satisfaction de ces doléances, les employés de LN BTP informent que leur « mouvement de protestation débutera le mercredi 11 Septembre à 7h et prendra fin le Vendredi 13 Septembre à 17h » et pourrait se traduire « par une cessation de toutes les activités au siège et sur les chantiers du LNBTP et le blocage de l'accès à la direction générale ».

Nos tentatives de rentrer en contact avec le Directeur général de LN BTP sont our l'instant restées infructueuses, mais nous reviendrons sur sa version des faits dès que possible.

Pour votre gouverne, voici le préavis de grève des employés de LN BTP...