Cote d'Ivoire: Conflit intercommunautaire à Béoumi / Sidi Touré - « Le pire est derrière nous, il faut à présent aller au développement »

Le ministre de la Communication et des médias par ailleurs député de Béoumi, a appelé les cadres de la région à la paix et à la cohésion.

Le département de Béoumi sort sereinement de la crise intercommunautaire qui a secoué toute la région et fait 16 morts, 12O blessés, 300 déplacés et une vingtaine d'incarcération selon le bilan officiel (Procureur de la République).

Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit, qui a opposé des autochtones Baoulé à des allochtones Malinké, les cadres de Béoumi, avec le soutien du ministère de la Solidarité, ont initié un atelier de réflexion en vue de dégager les causes, faire des recommandations et définir des perspectives de développement pour permettre à Béoumi de tourner définitivement la page de la crise et amorcer son développement.

Le résultat des réflexions, contenu dans un document scientifique, a été dévoilé le 3 septembre, à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'Hôtel du District du Plateau, par Sidi Touré, ministre de la Communication et des médias, par ailleurs député de Béoumi, au cours d'une rencontre avec les cadres de Béoumi.

« Il me semblait important de vous rendre compte de ces différentes conclusions issues d'un travail scientifique qui relève d'une méthodologie bien conçue par le ministère de la Solidarité.

Cet atelier, qui a regroupé toutes les spécificités sociétales de Béoumi, nous permet de comprendre que ce que nous pensions le plus souvent être un levier idéal est bien souvent lointain dans le subconscient des populations.

Après toutes ces analyses et la mobilisation exceptionnelle des cadres, de la communauté nationale et internationale autour de Béoumi, nous pouvons dire que le pire est derrière nous ; à présent, il faut aller au développement », a confié le ministre Sidi Touré qui a présenté aux cadres de Béoumi présents à la rencontre, une synthèse des travaux de discussion intercommunautaire.

Manque de solidarité et mésentente entre les cadres, manipulation politique des populations ont été cités en bonne place au nombre des causes du conflit.

C'est pourquoi, le ministre a appelé à la paix et à la cohésion, gages de tout développement, avant de rappeler que dans une démarche d'apaisement et de réconciliation : « certains frères qui ont été incarcérés ont recouvré la liberté sous surveillance judicaire, en l'occurrence Nanan Konan Kra, le 3e adjoint au maire de la commune de Béoumi, Kouadio Kouadio Kan Armand, Adama Koné et Drissa Fofana.

Pour les autres, les procédures sont en cours et je pense que ceux qui devaient être libérés le seront incessamment pour permettre que la sérénité complète revienne dans nos différents villages en tirant les leçons de ce qui s'est passé.

Pour d'ailleurs consolider ce retour à la cohésion, tous les chefs cantons de Gbêkê ont mené des missions de paix dans les 98 villages du département de Béoumi et même au-delà », a-t-il révélé.

Au chapitre des actions à mener pour prévenir les conflits, l'atelier a fait des recommandations, notamment la mise en place de comités de gestion des conflits liés à la pêche et à l'agriculture, la sensibilisation des populations au désarmement communautaire, la réorganisation des activités de transports et de commerce à travers la construction de gares routières et d'un marché moderne, la construction et l'équipement des brigades de police et de gendarmerie dans le département, la création d'une usine de transformation de la noix de cajou, la création de complexes sportifs et culturels et d'un centre artisanal, le financement d'une journée de pardon dans les sept sous-préfectures de Béoumi etc.

Emboitant le pas au comité de réflexion, le ministre Sidi Touré, dans une vision de développement, a conclu la rencontre par des propositions qu'il a déclinées en quatre projets, à savoir le redémarrage du centre de production d'ovins de Béoumi, la dynamisation du fonctionnement du centre de formation d'Affotobo, la construction d'un monument qui va matérialiser le point central de Béoumi et la création d'un centre aéré pour les enfants.

Non sans avoir énuméré toutes les actions de développement entreprises par l'Etat en matière d'adduction en eau potable, d'électrification rurale, de construction de routes et travaux de bitumage des rues de Béoumi.