Algérie: Gaïd Salah - Le pari de la qualité est désormais un "impératif" pour l'ANP

Alger — Le pari de la qualité est désormais un "impératif" pour se mettre au diapason des exigences de la cadence accélérée et soutenue, voire déterminée, adoptée par l'Armée nationale populaire (ANP), "en toute conscience", a indiqué le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP, au quatrième jour de sa visite à la 4e Région militaire à Ouargla.

Il a souligné, à cette occasion, que "parmi les plus grands objectifs escomptés à travers l'aboutissement du processus de préparation et de développement des différentes composantes de l'Armée nationale populaire, il y a lieu de remporter l'enjeu de la qualité avec tous ses paramètres", assurant que "ce pari est désormais un impératif pour se mettre au diapason des exigences de la cadence accélérée et soutenue, voire déterminée, adoptée aujourd'hui par l'ANP, en toute conscience", indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale .

Pour lui, "cette démarche légitime et ambitieuse est une nécessité inéluctable pour se mettre à la hauteur du développement accéléré que connaissent les armées avancées".

A cet effet, a-t-il ajouté, "les fidèles enfants (de l'Algérie) sont appelés à avancer avec des pas sûrs et des valeurs immuables, dans le sens de la sauvegarde de son unité et de la préservation de sa souveraineté, de son indépendance, de sa sécurité et de sa stabilité, ce qui requiert nécessairement de nos Forces Armées davantage de vigilance et de prudence".

Au quatrième jour de sa visite de travail et d'inspection à la 4e Région militaire, le Général de Corps d'Armée, en compagnie du Général-major Hassen Alaïmia, Commandant de la 4e Région militaire, s'est recueilli à la mémoire du Chahid Chihani Bachir, dont le siège de la Région porte le nom, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran.

Gaïd Salah a présidé une réunion de travail avec le Commandement, les Etats-majors, les Commandants des Secteurs opérationnels, les Commandants d'Unités, les différents responsables des services de sécurité et les Directeurs Régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale sur le secteur de compétence présenté par le Commandant de la Région avant de prononcer une allocution d'orientation à travers laquelle il a mis l'accent sur "l'importance de la synergie des efforts, ainsi que la coordination et la complémentarité des actions, suivant l'exemple de nos valeureux aïeux".

Il a affirmé que "ceci exige inéluctablement que les personnels de l'ANP se distinguent par les qualités de loyauté et de dévouement et s'imprègnent des valeurs de fidélité et de patriotisme, suivant l'exemple de leurs valeureux aïeux, qui se sont attachés à leur terre et à tout ce qu'elle représente comme patrimoine civilisationnel et culturel riche et abondant, et comme capital historique national profond et glorieux. Ils ont pu ainsi faire entendre la voix de la raison, emprunter le chemin de la gloire et hisser leur pays, l'Algérie, au rang des nations qui ont laissé leur empreinte avec mérite sur les pages de l'Histoire.

Tout comme ils ont gravé dans les esprits des hommes les qualités qui distinguent le peuple algérien, telles que l'abnégation, le sacrifice et la bravoure".