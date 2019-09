Algérie: Séminaire national sur les exportations hors hydrocarbures, le 25 septembre

Tizi-Ouzou — Un séminaire national sur les exportations hors hydrocarbures en Algérie sera organisé le 25 septembre à l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Le doyen de la faculté des sciences économiques commerciales et des sciences de gestion, qui a initié cette manifestation scientifique, Dr. Arezki Chenane, a indiqué à l'APS que ce séminaire qui s'étalera sur deux jours et qui se tiendra à l'auditorium du campus Hasnaoua I, est placé sous le thème "Les exportations hors hydrocarbures en Algérie : enjeux, opportunités et contraintes".

Dans l'argumentaire de cette rencontre, les organisateurs précisent qu'il sera question lors de ce séminaire, des conditions à réunir pour promouvoir une nouvelle dynamique de diversification et d'intensification des exportations algériennes, du problème de dépendance de l'économie nationale des exportations en hydrocarbures, et en conséquence, des fluctuations du marché international et de la "nécessité de varier les ressources de l'économie algérienne, par la diversification du tissu économique et des exportations du pays", a-t-on ajouté.

La nécessité de définir de nouveaux segments pourvoyeurs de revenus et générateurs de devises pour le pays, sera au cœur de ce séminaire durant lequel les participants discuteront des possibilités "d'amélioration du niveau des exportations hors hydrocarbures, en élargissant l'éventail des produits destinés à l'exportation et en augmentant le nombre de pays de destination, selon la même source.

Le même document rappelle que "selon les statistiques du commerce extérieur livrées par le ministère du commerce, la valeur des exportations hors hydrocarbures a atteint 2,830 milliards de USD en 2018. Ce qui correspond à une hausse de 47% par rapport à 2017.Toutefois, celles- ci occupent toujours une place marginale, en volume et en valeur dans les échanges commerciaux à l'international, avec seulement 6,87% du volume global des exportations", a-t-on relevé.