Algérie: Les Oulémas musulmans appellent à assurer toutes les garanties pour la transparence des élections

Alger — L'Association des Oulémas musulmans algériens a appelé, jeudi à Alger, par la voix de son président Abderrezak Guessoum, à la nécessité d'assurer toutes les conditions et garanties pour la transparence et la régularité des prochaines élections.

Lors d'une conférence de presse animée à l'issue de sa rencontre avec une délégation de l'instance nationale de médiation et de dialogue (INMD), conduite par son coordinateur général Karim Younes, M. Guessoum a indiqué que l'association avait "proposé et appelé à assurer toutes les conditions et garanties pour la transparence et la régularité des prochaines élections".

Soulignant que cette rencontre intervenait "à la demande de l'INMD", M. Guessoum a appelé à ce qu'elle soit indépendante, tout en lui garantissant un "climat de travail favorable", à travers des "mesures d'apaisement", citant "le pardon des faux pas de certains jeunes du Hirak" et "la formation d'un gouvernement national de consensus pour superviser la prochaine étape".

L'Association a réitéré, à l'occasion, "son soutien" au Hirak populaire, basé sur des "convictions et principes pacifiques et nationaux", estimant nécessaire "de consolider l'unité des Algériens sous un seul emblème national et leur attachement aux constantes nationales".

Pour M. Guessoum, les "propositions" de l'INMD concernant l'amendement de certains articles de la loi électorale "sont très raisonnables et rationnelles", poursuivant que tout ce que l'instance a présenté à l'association lors de cette rencontre était "rassurant et empreint de clarté et de sincérité".