Algérie: Voile (Championnat d'Afrique) - Douze pays au rendez-vous d'Alger qualificatif aux JO-2020

Alger — Douze (12) pays dont l'Algérie prendront part aux Championnats d'Afrique de voile, séries Laser et RSX, prévus du 6 au 12 octobre 2019, à l'Ecole Nationale des sports Nautiques et Subaquatiques d'Alger Plage (Algérie), qualificatifs aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020 au Japon, a annoncé jeudi le président de la Fédération algérienne de la discipline (FAV).

"Après les délais impartis pour les engagements définitifs des pays et athlètes du continent aux Championnats d'Afrique des séries Laser et RSX, qualificatifs aux JO-2020, nous avons enregistré officiellement la participation de onze pays étrangers, en plus de l'Algérie", a révélé le président de la FAV, Hassane Djilali, lors d'une conférence de presse à Alger, à 30 jours du début de l'évènement, au côté du directeur général de l'Agence d'assurance Amana, sponsor officiel de la compétition et de la fédération.

C'est la deuxième fois que l'Algérie va organiser un tournoi africain qualificatif aux JO après celui de 2015. Le premier avait permis la qualification de plusieurs athlètes du continent dont trois algériens à Rio en 2016 (Hamza Bouras, Katia Belabbas et Imène Chérif Sarahoui).

Le rendez-vous d'Alger de 2019 offre quatre places pour l'Afrique, qui seront très disputées de l'avis des techniciens, surtout avec la présence des véliplanchistes d'Egypte, d'Angola de la Tunisie, entre autres.

" Les places pour les JO-2022 seront chères à négocier, mais nos athlètes ont le potentiel requis pour décrocher les quatre places.

Ils auront l'avantage de bien connaitre leurs adversaires, ainsi que le plan d'eau retenu pour cette compétition", a indiqué Djilali, se joignant à l'avis des athlètes Wassim Ziani et Meriem Rezouani, deux espoirs de qualification de l'Algérie aux JO de Tokyo.

Pour cette compétition africaine, l'Algérie sera représentée par dix neuf (19) véliplanchistes dont neuf (9) filles, répartis sur chaque spécialité: Laser Radial Standard (filles), Laser Standard (garçons) et RS:X (garçons et filles).

Interrogé sur l'état d'avancement des préparatifs pour ce rendez-vous, le premier responsable de la FAV a assuré que tout est en bonne marche grâce à l'expérience acquise, lors des différentes compétitions organisées dont la dernière, les Jeux africains de la jeunesse en 2018.

" Tout est presque finalisé pour le coup d'envoi de ces Championnats d'Afrique. Nous veillons à ce que rien ne manquera, le jour J, et à permettre une bonne et loyale compétition et un bon séjour de nos hôtes (...), d'ailleurs, les délégués de la fédération internationale seront présents et intransigeants", a t-il souligné.

Selon la réglementation de la Fédération internationale de voile, le matériel retenu pour les compétitions internationales doit être homologué pour être ensuite loué aux athlètes des pays participants, sauf pour la planche voile ou il a été demandé à chaque pays de ramener leurs matériels spécifiques.

Les deux véliplanchistes algériens, Wassim Ziani et Meriem Rezouani présents à la conférence de presse ont estimé que la mission de l'équipe algériennes'annonce ardue.

" On est habitué à ce genre de compétition, mais quand vous allez concourir pour des places aux JO, la pression monte crescendo", a indiqué Ziani.

Pour sa part, Rezouani a conseillé à ses coéquipiers de "rester concentrer sur la compétition et travailler pour être en forme le jour J, car les concurrents des autres pays ne viendront pas pour faire le tourisme".

Les athlètes algériens retenus pour l'évènement:

RS:X :

Garçons: Ramzy Boudjatit, Islam Bennaga, Ramy Boudrouma, Imad Brighet,

Bouras Hamza, Fayçal Benserai

Filles : Meriem Rezouani, Katia Belabbas, Amina Berrichi, Sarah Hamaoui,

Lina Ait Ali Slimane, Naila Rezouani.

Laser Radial et Standard:

Garçons: Wassima Ziani, Mohamed Kebaili, Islam Khoualed, Sofiane Boussouar

Filles : Sana Lechhab, Maissa Abdelfatah, Malia Karassane.