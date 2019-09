Congo-Kinshasa: Heiko Maas met l'accent sur la santé et l'éducation en RDC

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a rencontré aujourd'hui le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa. Il était hier à Bukavu dans l'hôpital pour femmes du docteur Mukwege.

"Il incombe maintenant au gouvernement et au président de faire en sorte que les attentes de la population soient satisfaites, qu'il y ait plus de sécurité et que la lutte contre Ebola se poursuive. Mais que les gens aient aussi plus d'opportunités, plus de prospérité.

L'éducation est un enjeu important. Mais aussi, et il est très important pour nous dans la perspective du Congo, qu'il soit fait quelque chose contre la violence faite aux femmes et contre le nombre élevé de viols. Les défis sont de taille. Mais le président bénéficie de la confiance de la population - qu'il peut effectivement perdre rapidement. Et dans les discussions que nous allons avoir aujourd'hui, nous parlerons également des aspects où la communauté internationale peut être présente.

Pour le chef de la diplomatie allemande"cela dépendra de l'implication du nouveau gouvernement dans la voie qu'il suivra. Il y a des signaux d'espoir : la libération des prisonniers politiques, il y a plus d'espace public pour s'exprimer. Le Congo est au début d'un développement. C'est le Congo lui-même qui en fixera la direction. Je pense que l'Allemagne, mais aussi la communauté internationale, est prête, si cette évolution est positive, à continuer de la soutenir.", a décalré le ministre allemand des Affaires étrangères.