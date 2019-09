Ile Maurice: Visite du pape François - 5 000 Réunionnais attendus à la grand-messe

Au moins 100 000. C'est le nombre de personnes qui sont attendues au monument Marie Reine de la Paix, à Port-Louis, pour la messe papale ce lundi, à la mi-journée. Parmi elles, environ 5 000 Réunionnais. C'est du moins le chiffre avancé par la presse réunionnaise cette semaine.

De ceux-là, un groupe de 38 personnes, de 18 à 32 ans, que dirige le prêtre Sébastien Vaast. Ce dernier est cité dans un article publié en ligne hier par l'agence de presse Imaz Press Réunion. Lundi, jour de messe, «nous nous lèverons à 4 heures du matin, et nous partirons de chez les Sœurs de Sainte-Croix, qui nous hébergeront, pour arriver devant les portes à 5 heures», confie Sébastien Vaast dans cet article.

Par ailleurs, l'on apprend que certains des cousins et cousines réunionnais, ont, dès l'annonce de la visite papale à Maurice, approché des personnes à l'évêché pour leur demander de réserver jusqu'à 2 500 places pour eux. Hormis les dessertes habituelles des compagnies aériennes de l'aéroport de Gillot vers Plaisance, Air Mauritius (MK) mettra pour la première fois à la disposition des passagers de l'île sœur à destination de Maurice le gros-porteur Chagos Archipelago, ce samedi.

L'avion, un A330 neo avec une capacité de 270 passagers, décollera de Pierrefonds, second aéroport réunionnais. Selon MK, ce vol a été programmé pour «faciliter le déplacement des pèlerins du sud de La Réunion». Au 22 août, ce vol affichait un taux de remplissage de 80 %.

Pendant ce temps, les visiteurs de Rodrigues, d'Agalega et des Seychelles ne seront pas en reste. Du côté d'Air Mauritius à Rodrigues, l'on confirme enregistrer une hausse du nombre de passagers vers l'île Maurice ces jours-ci.

14 vols

Toutefois, il est difficile de chiffrer le nombre de passagers en provenance de Rodrigues qui se déplacent exclusivement pour la visite papale. On saura uniquement qu'un vol supplémentaire au départ de Plaine-Corail est programmé pour vendredi, samedi et dimanche. Ce qui fera un total de 14 vols transportant jusqu'à 896 passagers, rien que pour ces jours mentionnés plus haut.

Pour sa part, Richard Payendee, le commissaire du tourisme à Rodrigues, affirme qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient souhaité assister à la messe papale à Maurice mais qui ne pourront le faire faute de moyens financiers. «Il y a plus de 90 % de catholiques à Rodrigues. Je suis solidaire avec ceux qui ne pourront pas y aller. Je rentre à Rodrigues le 7 pour être à leurs côtés», a-t-il confié de Chine où il est en mission.

De toute la masse qui convergera vers Marie Reine de la Paix, lundi, il faut aussi compter des représentants des îles de la région faisant partie de la délégation officielle diocésaine. D'après le père Georgy Kenny, responsable du Comité diocésain de la visite du pape, «la délégation officielle diocésaine comprendra 95 délégués de La Réunion, 45 d'Agalega, 45 des Seychelles, 92 de Rodrigues et 49 représentants chagossiens».

Des bénévoles embellissent l'allée Père-Laval

Ils ont décidé, pour la venue du pape François, d'embellir le chemin qu'empruntera le Saint-Père à bord de la papamobile à Sainte-Croix, soit l'allée Père-Laval. Eux, ce sont les bénévoles de la localité. Habitants et membres du groupe Zezi Vre Zom se mobilisent depuis samedi pour peindre de toutes les couleurs les murs longeant cette route.

«Nous espérons finir au plus tard vendredi avant que les premiers pèlerins n'y viennent», explique Josian Manuel, un des bénévoles. En raison de la venue du souverain pontife, le pèlerinage au caveau du Père Laval n'aura pas lieu le 9 septembre cette année, mais le samedi 7 et le dimanche 8.

Dans le cadre de ce projet, les bénévoles ont sollicité des sponsors pour les pots de peinture. «Plusieurs ont répondu présent et nous leur sommes reconnaissants.» Ils ont choisi de peindre les murs en plusieurs couleurs - vert, mauve, jaune, bleu, rose ou encore rouge - pour rendre l'allée Père-Laval vivante. «Ek venue le Pape nou ti envi fer kitsoz nousi», soutient Josian Manuel.

Ils ont aussi inscrit des citations sur quelques murs. Comme «Ainsi soit-il !» et d'autres hashtag...

Infos pratiques

Divers points d'eau et des toilettes mobiles

La Central Water Authority (CWA) a installé plusieurs points d'eau à Marie Reine de la Paix avec le concours de la mairie de Port-Louis. Selon une source de la CWA, toute demande faite par le National Task Force pour cet événement sera acceptée. Par ailleurs, plusieurs unités de toilettes mobiles y seront installées.

Le SAMU mobilisé

Le personnel du Service d'aide médicale urgente (SAMU) sera déployé. Outre une ambulance équipée qui accompagnera le pape François pendant son trajet, deux autres ainsi que son personnel qualifié seront en stationnement à Marie Reine de la Paix. Des ambulances non équipées y seront également. Des membres de la Croix-Rouge et d'autres volontaires prêteront main-forte aux urgentistes. «Deux hôpitaux, celui du Nord et de Port-Louis, seront également en alerte ce jour-là», déclare Dandathvanee Samoo, directeur du SAMU.

Des navettes pour les malades

Les malades de même que les personnes ayant un handicap pourront prendre la navette mise à leur disposition pour les conduire au monument de Marie Reine de la Paix. Comme plusieurs rues seront décrétées zones piétonnes, des véhicules non autorisés n'auront pas accès aux rues menant au monument.

300 jeunes volontaires pour nettoyer le site

Respecter l'environnement. C'est le mot d'ordre du comité organisateur de la visite papale, qui s'est assuré l'aide de quelque 300 scouts, tous volontaires, qui seront déployés le 9 septembre à Marie Reine de la Paix, après la messe célébrée par le pape François. Ces jeunes, sans compter les employés de la mairie de Port-Louis, sont là pour «corriger les oublis des fidèles». Sous-entendant : ramasser les éventuels déchets que laisseraient derrière eux les Mauriciens présents lundi aux alentours du monument.

«L'objectif est que le site soit comme il était le matin. J'invite donc ceux qui viendront assis- ter à la messe papale à garder leurs déchets dans un sac en leur possession», demande le vicaire général, le père Jean-Maurice Labour. Peu après la cérémonie religieuse, ces jeunes volontaires, ainsi que le personnel de la mairie, passeront pour récupérer ces sacs de déchets, qu'ils placeront ensuite dans un grand sac en jute avant de les déposer dans les poubelles municipales.

Le lord-maire, Mahfooz Moussa Cadersaib, affirme que le personnel du département de la voirie sera aussi mobilisé, même si lundi est un jour férié. «Nos camions seront en stand-by. Aussitôt la cérémonie terminée, nous allons embarquer les déchets», rassure-t-il.

Toujours dans cet élan de «ne pas salir», le père Jean-Maurice Labour conseille aux personnes qui viendront assis- ter à la messe lundi de ne pas apporter des bouteilles d'eau, ou d'autres boissons, en plastique à usage unique mais de privilégier des gourdes réutilisables. «D'ailleurs, j'invite chaque Mauricien venant à la messe à apporter une branche de palmiste multipliant. Ce sera un engagement que chacun prendra avec le pape dans le combat pour l'écologie. Après la cérémonie, rapportez cette branche chez vous pour qu'à chaque fois que vous la regardiez, vous vous souveniez de votre engagement», déclare le père Labour.

Par ailleurs, le diocèse de Port-Louis et le Collectif Citoyen Maurice Environnement mènent une campagne de sensibilisation à la cause environnementale intitulée : «Le Pape a dit... »