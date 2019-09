Angola: La police doit s'adapter au nouveau contexte - Dit le commandant général

Luanda — Le contexte politique et social actuel du pays exige de la police nationale une adaptation structurelle et l'adoption de méthodes efficaces pour assurer la sécurité du public, a déclaré jeudi à Luanda le commandant général de la Police nationale, Paulo de Almeida.

S'exprimant lors de la réunion qu'il a tenu avec les commandants provinciaux de la Police nationale, le commissaire général a souligné que son institution, suite au nouveau statut, était sortie de l'atrophie d'il y a plusieurs décennies, ce qui la privait de capacités de prévention et d'enquête pour prévenir les crimes à temps.

Il a souligné que dans cette nouvelle ère organisationnelle, l'autorité de police sera plus complète dans son action, dans la prévention, les enquêtes et la poursuite des crimes.

Selon Paulo de Almeida, ces composants nécessiteront un effort structurel et formatif, ainsi que d'équipements.

Il a déclaré qu'il souhaitait un environnement de travail policier plus actif et plus prometteur et s'efforçait donc d'assurer une couverture policière plus efficace et complète.

Dans ce contexte, il a fait appel à la collaboration des institutions et de la société pour assurer la sécurité publique.

Paulo de Almeida a affirmé que la police mènerait une étude approfondie sur la désactivation des postes de contrôle interprovinciaux en vue de faciliter la circulation des personnes et des biens.

Il a ajouté qu'il mettrait également en œuvre la deuxième phase du projet "Notre commissariat de police" sur tout le territoire national, renforçant ainsi la police de proximité.

La réunion d'une journée examine, entre autres, les critères de mise en place des commissariats et des postes de police, la désactivation des points de contrôle interprovinciaux et la mise en œuvre de la stratégie de surveillance des routes au niveau national et interprovincial.

La mise en œuvre du Décret n ° 152/19 du 15 mai, qui approuve le Statut organique de la police nationale, est une autre question à prendre en compte par les commandants de province.