Angola: Minea veut de bonnes pratiques de gestion dans les entreprises

Luanda — Les entreprises rattachées au ministère de l'Énergie et de l'Eau (Minea) devraient adopter de bonnes pratiques de gestion, afin de permettre une plus grande durabilité des entreprises, a déclaré jeudi à Luanda le titulaire du portefeuille, João Baptista Borges.

S'exprimant lors de l'ouverture du 1er congrès angolais "Bonne gouvernance des entreprises publiques", João Baptista Borges a considéré la transparence et la reddition de compte régulière comme des "facteurs clés" permettant de couvrir les nombreux investissements qui étaient pris en charge uniquement avec des ressources fournies par l'état.

Le ministre a précisé que l'augmentation de la capacité de production et de distribution régulière d'eau et d'électricité, ainsi que l'amélioration de l'efficacité des services fournis, garantissent l'équilibre, le développement économique et la satisfaction des besoins de la population.

Il a souligné qu'aujourd'hui le thème «corporate» n'est plus un concept d'application exclusive au secteur privé.

À son avis, le secteur public, vu la concurrence à laquelle il est exposé, par la nécessité de se moderniser, s'il veut aller de l'avant, avec compétence et solidité, doit nécessairement adopter les mêmes principes.

Il considère que l'adoption de règles et de réglementations en matière de gouvernance d'entreprise crée un meilleur environnement d'entreprise facilitant le développement et la croissance de l'entrepreneuriat.

Le ministère est responsable de quatre sociétés du secteur de l'électricité, 16 du secteur de l'eau et d'autres en phase d'installation.

João Baptista Borges a rappelé que le sous-secteur de l'énergie avait récemment subi un long processus de transformation, créant au sein du système électrique public un cadre commercial reposant sur les trois segments de la chaîne de valeur de la production, du transport, de la distribution et du commerce de l'énergie, en vu de rendre les entreprises et les services, ainsi que la réglementation du secteur, plus efficaces.

Dans le sous-secteur de l'eau qui se développe rapidement, des entreprises d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont été créées au niveau provincial, la plupart d'entre elles étant en cours de création et d'organisation.

Le 1er congrès angolais sur la «corporate governance» et la bonne gouvernance des entreprises publiques est organisé par le ministère de l'Énergie et de l'Eau, sous la coordination scientifique de l'ACGA - Association angolaise de gouvernance d'entreprise, qui regroupe des universitaires de différents domaines qui s'intéressent à la promotion de bonnes pratiques de gestion et de supervision des entreprises angolaises.