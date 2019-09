Congo-Brazzaville: Concours - Crislain Mahoungou plébiscité meilleur sapeur à Moukoundzi-Ngouaka

Les résultats sont tombés, le 31 août, à Brazzaville au cours d'une cérémonie organisée par le Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (DURQuaP).

Des douze candidats en lice, six ont été présélectionnés pour le deuxième tour avant la finale ayant consacré les trois meilleurs sapeurs par un jury présidé par l'Association des sapeurs du Congo (Assaco). La troisième place est revenue à Aymar Salambanzi, la deuxième à Crèche Nkodia et la première remporteé par Crislain Mahoungou qui a souligné que « le concours n'était pas facile ».

Le lauréat a relevé qu'être élu meilleur sapeur à Moukoundzi-Ngouaka, un quartier du premier arrondissement, Makélékélé, est un mérite. Il est très fier de représenter le quartier dans les compétitions avec les autres arrondissements de Brazzaville.

Crislain Mahoungou avait opté pour une tenue vestimentaire qui a épaté le jury et public: chaussure one boucle John Foster, chaussettes Versace, rez de tennis Ellios, cravate Slime noire-blanche et une chemise Pierre Cardin de couleur blanche. Il a profité de cette occasion pour appeler les jeunes à l'esprit patriotique, à bannir le banditisme et à avoir l'amour du travail afin de s'acheter les habits pour mieux s'habiller.

Cette première édition que venait d'organiser le projet DURQuaP a révélé que « la sape est un art du beau. Le concours de la sape respecte les règles de l'art vestimentaire. Le sapeur est un messager de la paix qui apporte la paix partout », a expliqué le président du jury, Destin Freddy Ndouri, de l'Assaco.

Et d'ajouter: « En matière de demi-Dakar, il y a eu des sapeurs qui ont porté des vestes ordinaires avec boutons qui ne sont pas des Blazers. En temps normal, quand on parle de demi-Dakar, c'est le Blazer qui a des boutons dorés porté avec un pantalon ordinaire. Mais quand tu prends le haut d'un costume, tu le mets avec un autre pantalon alors ce n'est plus un demi-Dakar. C'est fausser sur toute la ligne ».

A ce concours de la sape, Fabuleux Moukoundzi-Ngouaka, le projet DURQuarP représenté par son expert en communication, Dan Hurphé Ibassi, a remis des diplômes de participation, une prime d'encouragement et de motivation dont le montant n'a pas été dévoilé. Il y avait également à cette occasion une collecte de fonds pour la création d'une caisse féminine.

Notons que dans le cadre de ce projet, il y a le cadre d'œuvres sociales dans lequel figure l'ingénierie sociale qui passe par les activités culturelles, les activités ludiques qui ont pour finalité le renforcement identitaire, la fierté d'appartenir à un quartier et le renforcement de l'identité des habitants.