Congo-Brazzaville: Le verre du chef - Votre premier afterwork culinaire made in Congo

L'une des meilleures façons d'apprécier un pays, de découvrir sa culture et sa beauté profonde, c'est de goûter à ses spécialités culinaires. Autant que la France est réputée pour son foie gras, son saumon; l'Italie pour ses lasagnes; la République du Congo est aussi renommée pour certains de ses plats.

L'agence Ambition, dirigée par Gildas Itoua, et son partenaire Com'Vous depuis le Sénégal, organise le 20 septembre, à Pointe-Noire, un afterwork autour de la piscine d'un hôtel de la place, dénommé le verre du chef. Un événement qui a pour but de faire la promotion du savoir-faire en cuisine congolaise en particulier et africaine en général.

La cuisine, identité d'une nation, est également un élément qui peut attirer les touristes. Le verre du chef vise à être le conservatoire du patrimoine culinaire congolais ouvert à tous. Il a pour but d'enseigner, de développer et de promouvoir l'art culinaire et de préserver une cuisine qui a son identité et ses particularités.

En outre, il a aussi pour but d'assurer la promotion des produits du terroir, de valoriser les métiers de bouche ( tout ce qui a un lien avec la cuisine, à savoir traiteur, boucher, chef cuisinier, vendeur des produits du terroir , pâtissier , etc..) et de mettre en avant les hommes et les femmes évoluant dans ce domaine.

Cet événement associe l'information diététique et l'apport nutritionnel de la cuisine congolaise et africaine .

" Nous sommes partis d'un simple constat, au Sénégal comme au Congo, le métier de cuisinier est une profession bafouée, mise à l'écart, comme pour dire sans valeur. En acceptant de devenir cuisinier, vous êtes considéré comme une personne qui a raté sa vie alors que sans la cuisine, nous ne pouvons pas exister. Voilà pourquoi, à travers ce rassemblement, nous allons mettre en lumière et sur la sellette ceux qui mettent en joie et en feu nos papilles gustatives" , a confié Gildas Itoua, promoteur Afrique centrale de l'afterwork le verre du chef

Le verre du chef est également une manière de permettre la cohésion sociale entre employés d'une même entreprise autour d'un moment festif dédié à la promotion des produits gastronomiques purs, produits de la faune et de la flore congolaises. Tout le monde est invité à y participer, en partant du chef d'entreprise, du chef cuisinier professionnel aux cuisiniers amateurs, en passant par les amoureux de la gastronomie (gourmets et gourmands), aux fervents défenseurs du made in Congo, aux professionnels des différents domaines et pour finir avec les influenceurs et les étudiants

Un menu riche en saveurs est prévu en entrée tel que la pimentèse à l'igname de Gamboma et au nzombo fumé, en plat de résistance tel que le burger au ngoki et plein d'autres surprises

Étant une vitrine pour le Congo, le verre du chef explore la politique de l'encouragement et de la survie de la chaîne de production. Il donne également l'opportunité aux cuisiniers de se faire connaître et aux restaurants d'améliorer leurs menus, de véhiculer une information diététique et de hisser au premier rang l'esprit de compétition.

Ainsi, cette organisation se présente comme un outil de développement touristique pour les années à venir. Car si les touristes veulent venir dans un pays, ils doivent savoir quel plat typique manger.