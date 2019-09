Afrique de l'Ouest: Exposition Riac 2019 - Plus d'une trentaine d'œuvres à découvrir et à questionner

La huitième exposition annuelle de la Rencontre internationale d'art contemporain (Riac) s'est ouverte par une inauguration privée, le 4 septembre, à l'institut français du Congo (IFC), en présence des auteurs des œuvres picturales exposées, des organisateurs et participants au rendez-vous culturel ainsi que de quelques invités.

Sept pays au total (Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Ouganda, Mali et Rwanda) participent à l'exposition de la huitième édition de la Riac. Chaque œuvre qui orne le hall de l'IFC est synonyme de création et donne naissance à un nouveau monde, à de nouvelles créatures ni complètement humaines ni complètement animales, encore moins complètement légendaires. L'exposition présente une panoplie de créations variables réalisées entre 2018 et 2019. On y retrouve, comme fil principal, des êtres hybrides, des animaux, des esprits, pictogrammes, graffitis, silhouettes, des objets.

La technique la plus utilisée pour réaliser ces tableaux est celle de l'acrylique sur toile. Par ailleurs, on y décèle des touches singulières optées par quelques peintres comme l'acrylique et collage moustiquaire sur toile, l'acrylique sur bâche, l'acrylique, tissus et photographie sur alternative, l'acrylique et pigments sur toile ou encore la technique mixte, photographie et peintures. En quête permanente d'esthétique et ayant un profond esprit de créativité, ces artistes de différents horizons ont fusionné des formes, mouvements et couleurs qui émergent et qui s'ancrent dans le vécu de l'humanité. Ainsi, il en ressort des thèmes engagés tels que la liberté, le vivre-ensemble, la thérapie, le deuil, l'espérance, la musique, la sagesse, les combats de la vie, l'équilibre, le temps et l'espace.

A en croire les organisateurs, cette exposition à fort potentiel présente deux faces : encourager l'internationalisation de la création artistique contemporaine congolaise tout en permettant à la scène mondiale de découvrir le dynamisme et la richesse d'une créativité locale qui en vaut le détour. Notons que l'exposition de la huitième édition de la Riac, en séjour à l'IFC, est ouverte à tout public et elle fermera ses portes le 23 septembre.

Les auteurs de l'exposition

L'exhibition artistique de cette année affiche différents artistes talentueux qui ont en commun l'amour pour l'art visuel. Il s'agit de Souleyman Konate, Achille Loba Djokoueyi et Yves Fredy Gbais Obou de la Côte d'Ivoire ; Moussa Traoré du Mali ; Teska Konongo, Sardoine Mia, Alégra Nicka et Punch Mak du Congo Brazzaville ; Morel Donou du Sénégal ; Crita Uwase du Rwanda ; Pamela Aobo de l'Ouganda et Issa Nyaphanga du Cameroun.