Congo-Kinshasa: Ville de Kinshasa - Néron Mbungu-Mbungu s'imprègne des problèmes des albinos

Le vice-gouverneur de la capitale a accordé, fin août, une audience au président de l'ONG des albinos de la République démocratique du Congo (RDC), le catcheur Alphonse Mwimba Texas, qui lui a permis de s'informer sur l'albinisme ainsi que de toutes les réalités que vit cette catégorie de personnes .

Alphonse Mwimba Makiese Texas, en tant que leader d'opinion et notable de la commune de Mont-Ngafula, a profité de la rencontre avec le vice-gouverneur Néron Mbungu pour le remercier de son intervention personnelle dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie de la ville-province. En effet, le vive-gouverneur avait récemment fait une descente dans le quartier Matadi-Mayo, en vue d'initier des actions concrètes visant à contrer l'insécurité qui tendait à élire domicile dans ce quartier et d'autres de la commune de Mont-Ngafula. «Des patrouilles et autres actions de la police, visibles depuis cette descente du vice-gouverneur, redonnent la quiétude à la population qui perdait déjà l'espoir », a soutenu le notable de Mont-Ngafula.

Le vice-gouverneur sensibilisé à l'albinisme

Le président de la Fondation Mwimba-Texas a profité de cette audience pour remercier Néron Mbungu pour sa sensibilité à la cause des vulnérables. D'une manière particulière, Mwimba Texas avait tenu à le rencontrer pour lui poser les problèmes des albinos, surtout en ces moments de changement climatique dont les personnes vivant avec albinisme sont les premières victimes. Lors de cette audience, le vice-gouverneur s'est montré très touché, avouant qu'il a appris, à cette occasion, beaucoup de choses sur les albinos et l'albinisme.

C'était également une occasion pour Mwimba Texas de lancer un appel à d'autres personnalités, en vue d'emboîter le pas à Néron Mbungu, faisant ainsi référence à son sens élevé d'altruisme. Notons qu'en plus de la chaleur qui avait couvert cet accueil à ses bureaux de l'Hôtel de ville, Néron Mbungu avait également mis la main à la pâte pour la journée de distribution des kits scolaires et produits pharmaceutiques au bénéfice des enfants albinos et autres, issus des familles démunies, que l'ONG des albinos avait organisée le 31 août au Jardin botanique de Kinshasa, en vue de faciliter la rentrée scolaire 2019-2020 aux bénéficiaires.