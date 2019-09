Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Total veut continuer l'exploration pétrolière au pays

Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a émis le 5 septembre à Paris, au terme d'un entretien avec le président Denis Sassou N'Guesso, le vœu de son groupe de continuer à explorer les champs pétroliers en République du Congo.

« On a d'abord fait le point sur la situation des marchés pétroliers. Le baril de pétrole est juste entre 60 dollars et c'est très important pour le Congo. On a également fait le point sur notre production au Congo. Total produit plus de 200 000 barils par jour, soit 60% de la production nationale », a déclaré Patrick Pouyanné.

En ce qui concerne les perspectives du groupe pétrolier français en terre congolaise, le PDG a indiqué que « Total souhaite continuer à explorer au Congo», ajoutant: « On a des discussions en cours avec le gouvernement pour avoir de nouveaux permis d'exploration ».

Il a salué la découverte du champ pétrolier onshore Delta de la Cuvette dans la partie septentrionale, estimant que c'est une bonne nouvelle pour le Congo.

« C'est un sujet très cher au président qui nous en a parlé. On a regardé et on a demandé de voir si on pouvait travailler sur une zone », a expliqué le PDG de Total.

Pour lui, ce projet présente « des enjeux écologiques importants avec la forêt qu'il faut tenir en compte», assurant: « Mais, on est prêt à acquérir des données sismiques de façon à mieux comprendre ce qui se passe dans cette zone et à aider le Congo à valoriser ses ressources ».