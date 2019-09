Congo-Brazzaville: Coopération - La France a un nouvel attaché de défense au Congo

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a présidé, le 5 septembre au siège de son département, la cérémonie officielle d'accréditation du colonel Rémy Cazenave-Lavie.

Né le 7 août 1968 à Blois, département du Loir-et-Cher, en France, le colonel Rémy Cazenave-Lavie est détenteur d'un brevet technique d'études militaires supérieures et d'un brevet d'études militaires supérieures. Il a occupé, entre autres, les fonctions de professeur et mentor au profit de l'école de guerre au Centre de la doctrine d'emploi des forces à Paris ; chef d'état-major du poste de commandement au pôle opérationnel de coopération des éléments français au Gabon ; commandant du Centre de simulation pour la formulation, l'entraînement et l'expérimentation au commandement pour les opérations interarmées, à Paris. Le nouvel attaché de défense français en République du Congo a aussi été dans des missions internationales, notamment en Bosnie, au Sénégal et en Afghanistan.

« C'est à la fois un sentiment de fierté et d'humilité ; de fierté parce que c'est un poste qui m'engage et qui m'oblige vis-à-vis du Congo. Et d'humilité parce qu'il y a beaucoup de relations historiques avec la République du Congo ; et surtout c'est tout un enjeu pour moi que d'être à la hauteur des espérances placées en moi en m'ayant intronisé ce jour », a déclaré le colonel Rémy Cazenave-Lavie, à l'issue de la cérémonie, soulignant que les actions de coopération s'inscrivent dans la continuité. Le nouvel attaché de défense de la République française auprès de la République du Congo a pour résidence Brazzaville.

Signalons que l'accord de coopération militaire entre la France et le Congo avait été signé le premier janvier 1974. Celui-ci est régulièrement actualisé par de nouvelles conventions.