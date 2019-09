Congo-Brazzaville: Football féminin - AS Epah Ngamba reçue par le maire de la ville

Championne cette année de la coupe du Congo, l'équipe qui a honoré Pointe-Noire a été reçue avec ses dirigeants, le 5 septembre, à l'Hôtel de ville, par le député maire, Jean François Kando.

L'objectif des retrouvailles a été de féliciter l'équipe pour sa victoire remportée le 14 août dernier à Brazzaville, lors de la finale de la coupe du Congo et l'encourager à mieux faire pour hisser plus haut le football féminin de la ville et du pays. «Cette rencontre était pour que nous regardions ensemble l'avenir de l'équipe qui a honoré la ville de Pointe-Noire. Et par rapport à cela, nous avons pensé la recevoir ici à l'Hôtel de ville pour montrer qu'elle est satisfaite de votre victoire et pour vous encourager à continuer et faire pareil aux prochaines compétitions», a indiqué le député maire.

Accompagnant ses paroles par un geste, Jean François Kando a remis une enveloppe d'un million francs CFA à cette équipe. Il a réalisé ainsi son vœu de soutenir l'AS Epah Ngamba, un vœu émis le 31 août au Complexe sportif, lors du match de gala organisé par l'Association mutualiste des nostalgiques du football, dans le cadre de la célébration du trophée de la coupe du Congo. «Par ce geste, nous voulons susciter de la part des autres équipes l'engouement, l'envie de gagner. Je souhaite que ce qui a été fait pour ramener ce trophée à Pointe-Noire ne soit pas un feu de paille, mais qu'Epah Ngamba s'incruste comme équipe leader du football féminin au Congo et entraîne les autres équipes à relever aussi le niveau de cette discipline dans la ville», a signifié Jean François Kando.

La surprise et la joie étaient visibles du côté des joueuses et des dirigeants de l'AS Epah ngamba. « Ce que nous avons fait est une fierté pour notre ville. Nous ne nous attendions pas à recevoir cette enveloppe. C'est une belle surprise. Cela nous encourage et va nous pousser à plus de travail. Cet argent nous servira pour le loyer de notre internat et pour les équipements», a confié Ngouala Gabelle, capitaine de cette équipe.