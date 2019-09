Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - 4e journée - Mazembe soumet RCK, Simba surprend Maniema Union

Le Tout-Puissant Mazembe a assuré un service minimum face au Racing Club de Kinshasa (RCK), le 4 septembre, et conserve la première place au terme de la quatrième journée de la 25e édition du championnat national de football.

Le RCK s'est incliné mercredi au stade des Martyrs face au Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi sur le score étriqué de zéro but à un. Jackson Muleka a inscrit, quelques secondes après le coup d'envoi, l'unique but d'une partie très disputée entre le champion du Congo en titre et le RCK.

Pour cette rencontre, le coach Pamphile Miyaho Kazembe a titularisé le gardien de but international ivoirien, Sylvain Gbohouo, les défenseurs Djos Issama, Kevin Mondeko, le Zambien Kabaso Chongo et l'Ougandais Ochaya (remplacé à la 46e mn par Mwape). Au milieu de terrain, il y a eu l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Glodie Likonza, le Ghanéen Jebrin (remplacé à la 75e mn par le Congolais de Brazzaville Ipamy); et en attaque Chico Ushindi wa Kubanza (remplacé à la 55e par le Ghanéen Amoah), Jackson Muleka et Tshibangu.

Ce même mercredi, au stade Frédéric Kibassa, Lubumbashi Sport s'est remis de sa défaite face à Simba en disposant de l'AC Rangers de Kinshasa par un but à zéro, sur une réalisation du leader technique du club, Eric Kabwe. La surprise est venue du stade Manika de Kolwezi où le vainqueur de la Coupe du Congo 2019, l'AS Maniema Union de Kindu, a broyé du noir face au club local du FC Simba, par un but à trois. Kitwa (20e et 34e mn), Mugisha (30e mn) ont marqué pour les Lions de Kolwezi. Bola a été l'auteur du but sur penalty du club de Kindu qui traverse là une passe difficile.

Classement...

Au classement, Mazembe est premier avec dix points en quatre matchs livrés. Lubumbashi Sport prend la deuxième position avec sept points en quatre matchs joués, suivi de Don Bosco avec six points en quatre matchs. La Jeunesse sportive Groupe Bazano est quatrième avec six points en quatre matchs devant le FC Simba de Kolwezi qui compte également six points en quatre matchs. V.Club se retrouve à la sixième place avec cinq points en trois rencontres, juste devant son rival de tous les temps, le Daring Club Motema Pembe (DCMP), qui dispose de quatre points en deux sorties.

Le FC Renaissance du Congo devrait occuper la huitième position avec quatre points en trois sorties, mais le club vient d'être exclu du championnat national à la suite des incidents occasionnés par ses supporters lors du match nul contre Sanga Balende. Maniema Union compte quatre points en trois sorties. Sanga Balende pourrait totaliser cinq points et remonter au classement après avoir bénéficié du forfait infligé à Renaissance. Rangers compte deux points en trois sorties, Lupopo n'a grappillé qu'un point en une seule sortie. Le RCK compte un point en quatre matchs. Dauphins noirs n'a encore livré aucun match, Nyuki a joué un match qu'il a perdu, alors que Bukavu Dawa a perdu ses quatre premières rencontres de la 25e édition du championnat national de football.