Sénégal: Le Festival international du film de femmes de Salé rendra hommage à la costumière Oumou Sy

Dakar — Le Festival international du film de femmes de Salé (FIFFS) va rendre hommage à la styliste sénégalaise Oumou Sy, lors de la 13ème édition prévue du 16 au 21 septembre au Maroc, indique son site Internet.

La styliste Oumou Sy, costumière de cinéma et de théâtre, a collaboré avec de nombreux réalisateurs sénégalais et étrangers, notamment Djibril Diop Mambety dont il a assuré les costumes dans le film "Hyènes", ou encore Sembène Ousmane, dans "Guelewar", le Burkinabé Idrissa Ouédraogo, pour le film "Samba Traoré", et le Français Bernard Giraudeau dans "Les caprices d'un fleuve".

Le FIFFS rendra aussi hommage à d'autres figures féminines du cinéma africain, dont la productrice tunisienne Dorra Bouchoucha et les actrices marocaines Mouna Fettou et Majdouline Idrissi.

Cette année, 12 films seront en lice pour la compétition officielle de fiction, dédiée à la femme.

Cinq films seront en compétition pour la partie documentaire, consacrée à la lutte des femmes pour l'égalité et contre les discriminations.

Les films sélectionnés viennent de la Biélorussie, d'Autriche, de la France, du Maroc, de la Grèce, du Canada, de la Chine, de la République Tchèque, du Burkina Faso, de l'Allemagne, etc.

Le jury de la compétition officielle fiction, constituée de sept membres, sera présidé par la réalisatrice et productrice belge Marion Hänsel.

La réalisatrice et actrice française Chantal Richard, la journaliste sénégalaise et présidente de la Fédération africaine des critiques de cinéma, Fatou Kiné Sène, en sont membres.

La cinéaste et écrivaine tunisienne Sonia Chamkhi, l'actrices Amal Ayouch (Maroc) et Dina El Sherbiny (Egypte), et la productrice hollandaise Fleur Knopperts en sont également membres.

Un séminaire sur "la femme dans le cinéma maghrébin et arabe" fait partie du programme du festival dont la Tunisie est le pays invité d'honneur.

Le programme inclut aussi un master class de la réalisatrice libanaise Heiny Srour, des ateliers de formation sur les "enjeux de l'éducation à l'image" et l'initiation à l'écriture filmique.