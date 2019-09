Algérie: Prochaine campagne nationale de lutte contre le plastique

Mostaganem — Une campagne nationale de lutte contre le plastique et la sensibilisation pour son recyclage est prévu du 21 septembre au 21 octobre prochains à l'initiative du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, a annoncé jeudi à Mostaganem la chargée du secteur Fatima-Zohra Zerouati.

Le lancement de cette opération s'inscrit dans le cadre des actions de valorisation des déchets et leur recyclage, a indiqué la ministre, précisant que la campagne "se fera de manière interactive et participative entre les centres d'enfouissement technique, la société civile et les citoyens et permettra la lutte contre le plastique, la sensibilisation sur son tri à la source et son recyclage", a précisé Mme Zerouati.

Le projet, a expliqué Fatima-Zohra Zerouati, "entre dans le cadre d'une nouvelle vision adoptée par le secteur tendant à valoriser les déchets par le recyclage et le compostage et à résoudre le problème de saturation précoce des tranchées". Outre le CET de Mostaganem, réalisé en partenariat avec la Belgique, les wilayas de Mascara et Sidi Bel Abbès ont bénéficié de projets similaires pour valoriser les déchets et leur recyclage.

Au terme de sa visite, la ministre a reçu des explications présentées par l'entreprise de wilaya "Mosta Net" sur le projet de remplacement des lampes ordinaires par des équipements LED en vue de réduire la facture de l'éclairage public. A ce jour, 13.000 lampes ont été remplacées sur les 85.000 utilisées à travers le territoire de la wilaya.