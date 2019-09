Algérie: Accélérer l'organisation de l'élection présidentielle, solution "idoine" pour surmonter la crise actuelle

Alger — Le Front de la bonne gouvernance (FBG) et l'Union nationale pour le développement (UND) ont estimé, jeudi, que "l'accélération" de l'organisation de l'élection présidentielle", était "la meilleure solution" pour surmonter "l'impasse" que connait le pays.

Par ailleurs, la même formation politique estime "nécessaires le départ du Gouvernement de Noureddine Bedoui et la désignation d'un Gouvernement national de consensus composé de personnalités politiques et de compétences", appelant à l'occasion, "tout un chacun à consentir des concessions et à mettre l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toute considération en vue de bâtir une nouvelle République qui reposera sur la Proclamation du 1er Novembre et la légitimité de la volonté populaire".

Pour sa part, le président de l'UNP, Mahfoud Gheraba, a insisté sur "l'impératif de réunir le climat propice avant l'organisation de l'élection présidentielle, et ce à travers l'amendement de la Loi électorale et l'installation d'une commission qui aura pour missions, la préparation et la surveillance de toutes les étapes du scrutin", préconisant dans le même contexte, " l'association des étudiants universitaires dans la surveillance de cette échéance nationale".